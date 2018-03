Cinco investigados por el corte del AVE en Sants no acuden ante el juez y volverán a ser citados

26/03/2018 - 14:16

Dos se niegan a declarar, uno responde a las preguntas y otro no había podido ser citado

BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS)

Cinco de los nueve investigados por el Juzgado de Instrucción 24 de Barcelona por irrumpir en las vías del AVE en la Estación de Sants e interrumpir el tráfico de la línea de alta velocidad en la huelga del 8 de noviembre no han comparecido este lunes a declarar ante el juez y volverán a ser citados próximamente.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), uno de los investigados sí que ha comparecido y declarado, mientras que dos han comparecido pero se han acogido a su derecho a no declarar, y el noveno de los investigados, que no había podido ser citado al no disponer el juzgado de su domicilio, ha comparecido y se le volverá a citar.

Antes de la hora de las comparecencias, una portavoz de Alerta Solidària, Norma Pedemonte, colectivo de abogados que se encarga de la defensa de algunos investigados, ha explicado en rueda de prensa ante la Ciutat de la Justícia que no pensaban declarar en un caso en el que se pretende perseguir y sancionar a personas "comprometidas con la defensa de la república".

En medio de una concentración de unas cuarenta personas, la portavoz ha leído un comunicado en nombre del Grup de Suport de les Encausades y Alerta Solidària en el que defienden que ese día salieron a la calle "para defender la república y los derechos más básicos de una supuesta democracia".

Han explicado que no piensan colaborar "con unas instituciones deslegitimadas e ilegítimas para juzgar al pueblo trabajador catalán" y han acusado a la justicia de querer encarcelar ideas e imponer la claudicación ante el derecho de constituir la república catalana, en sus palabras.

El juzgado investiga a estos nueve manifestantes por posibles delitos de desórdenes públicos y coacciones, tras ser identificados por los Mossos d'Esquadra al salir de los andenes el 8 de noviembre tras cortar la circulación del AVE entre las 16.45 y las 22.30 horas de ese día.

En el manifiesto también han asegurado que "ni la criminalización de los Mossos d'Esquadra, claros colaboracionistas de la represión del estado ocupante, ni la persecución judicial" pararán su determinación de defender unos 'Països Catalans' socialistas, feministas e independientes.

AUTO JUDICIAL

En un auto del 20 de enero, recogido por Europa Press, la magistrada constató que ese 8 de noviembre, coincidiendo con la huelga general, entre 500 y 1.000 personas ocuparon las vías férreas 1 y 7 de la Estación de Sants, "impidiendo totalmente el tráfico ferroviario en dichas vías, con alteración en las líneas de alta velocidad", lo que afectó a multitud de usuarios.

En su escrito, la juez destacó que fue una ocupación absolutamente pacífica y que no consta en el atestado que se produjeran daños materiales, ni que se originaran desperfectos en las vías, "ni mucho menos que se utilizara la violencia física".