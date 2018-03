Familias numerosas presentan una reclamación a Industria por "boicot" de las eléctricas para acceder al bono social

26/03/2018 - 14:19

También han elevado una queja ante el Defensor del Pueblo

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

La Asociación de Familias Numerosas de Madrid ha presentado una reclamación al Ministerio de Industria y elevado una queja ante el Defensor del Pueblo por el "boicot" de las empresas eléctricas para que este tipo de familias acceda al bono social.

Según ha informado la Asociación, "cientos" de familias numerosas llevan desde noviembre y diciembre intentando solicitar el Bono Social, para el que se ha ampliado el plazo hasta octubre y que terminaba el 10 de abril.

"Pocas familias numerosas han podido conseguir renovar el acceso al Bono Social o pedirlo por primera vez. Y no porque se deje para última hora, sino por los obstáculos que se están poniendo", critican.

Desde la Asociación recuerdan que para que una familia pueda acceder al bono social, además de estar acogido al precio voluntario para el pequeño consumidor, debe cumplir al menos uno de tres requisitos, entre ellos, estar en posesión del Título de Familia Numerosa.

La Asociación critica que este "bloqueo" a varias familias numerosas se debe a que tienen un hijo mayor de edad que, por lo tanto, "no pertenece a la unidad familiar". Sin embargo, apuntan que este concepto "se usa básicamente para mirar el nivel de renta de los solicitantes, no en el caso de las familias numerosas", por lo que no entienden la situación.

Por otra parte, piden al Ministerio de Industria que tenga en cuenta la categoría de las familias numerosas: "Una familia con 3 o 4 hijos no consume la misma luz que una familia con 5 hijos o más. Muchas más lavadoras, muchas más duchas, más plancha, dos neveras, etc."

"Si oficialmente hay dos categorías para identificar a las familias numerosas dependiendo del número de hijos, ¿por qué no se ha tenido en cuenta estas categorías, general y especial, para establecer el acceso al Bono Social y considerar a las familias numerosas especiales (con 5 hijos o más) como consumidor vulnerable severo?", se pregunta la presidenta de la Asociación, María Menéndez de Zubillaga.