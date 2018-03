Madrid. el ayuntamiento dice que al árbol que mató al niño estaba controlado pero no dio señales de peligro

La directora general de Gestión de Aguas y Zonas Verdes del Ayuntamiento de Madrid, Beatriz Garía San Gabino, aseveró este lunes que el árbol que mató el sábado a un niño en el Retiro "estaba completamente controlado" y "no se podía haber hecho más" con él, pero que no dio "absolutamente ninguna señal" de que pudiera caer arrancado por el viento, como de hecho ocurrió.

García compareció junto a la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, y el de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social, Nacho Murgui, en una rueda de prensa para explicar la actuación municipal en el parque del Retiro estos últimos días y, en general, en el arbolado de la ciudad desde que Ahora Madrid llegó al gobierno.

En cuanto al pino piñonero que mató al niño, explicaron que tenía 53 años pero había sido inspeccionado y tratado en repetidas ocasiones: una prueba de tracción para ver la resistencia del tronco y el anclaje en 2016 y una poda de reequilibrio y una reducción de la copa en 2017.

En su última revisión, el pasado día 22, se comprobó que el cepellón no había experimentado ningún movimiento ni había grietas en en sulo ni "ningún indicio en las ramas ni en la base del árbol" de que pudiera caer, arrancado por el viento aprovechando la humedad de la tierra, como sucedió. "No se pueden evaluar ni prever este tipo de caídas, porque el árbol no da absolutamente ninguna señal", concluyó.

Sabanés y García indicaron que, desde la revisión completa de los árboles del Retiro que culminó al final del mandato de la exalcaldesa Ana Botella, hasta el 1 de marzo, se hicieron otras 13.493 actuaciones sobre árboles, de los cuales 1.626 fureon retirados, y que este mes se han retirado otros 54: 19 volcados y 35 talados por peligrosidad. A partir de mayo o junio se pondrá en marcha el nuevo contrato de revisión del arbolado, que obligará a evaluar y, en su caso, talar, todos los árboles de una zona donde haya caído uno.

Respecto a la aplicación del protocolo el sábado, la delegada y la directora general insistieron en que por la mañana los niveles de viento deparaban que se estuviera en alerta amarilla, aunque, ante la previsión de que aumentaran a los de alerta naranja a partir de las 14.00 horas, se comenzaron a balizar zonar infantiles, de mayore y deportivas y a las 13.00 horas se inició el desalojo.

Todo ello, recalcó, aunque el protocolo ordena el cierra sólo en alerta roja, a la que no se llegó ni se iba a llegar. Atendiendo a los antecedentes (el miércoles y el jueves el Retiro ya estuvo cerrado), la intensidad de uso del parque en fin de semana y las condiciones climatológicas "se decidió que era mucho más prudente priorizar la máxima protección y proceder al cierre".

Murgui precisó que en la evacuación participaron 22 técnicos, cinco patrullas policiales (las tres habituales más dos adicionales), los agentes de seguridad del Retiro y bomberos.

REVISIÓN DEL PROTOCOLO

Tanto la portavoz municipal del PSOE, Purificación Causapié, como la de Ciudadanos, Begoña Villacís, coincidieron este viernes en atestiguar que, si el protocolo no obligaba al cierre del Retiro en unas circunstancias como las que terminaron provocando una muerte, es que hay que revisarlo.

"Es importante hacer una revisión del protocolo a ver si es necesario cerrar los parques antes", enjuició Causapié. "Quizá el protocolo es el problema, que es insuficiente", corroboró Villacís, quien pidió un Pleno extraordinario y una reunión extraordinario de la Mesa del Agua para estudiar esta posibilidad, aunque se pierdan posibilidades de uso,porque "es muchísimo mas importante la seguridad de los vecinos".

Sabanés afirmó a este respecto que en el Ayuntamiento "no descartamos, no estamos cerrados" a modificar el protocolo, a tenor de las "condiciones climatológicas cada vez más distintas, más desconocidas, más adversas" con la que se está encontrando Madrid, según deslizó en una alusión clara al cambio climático.

Por su parte, el portavoz del PP, José Luis Martínez-Almeida, afirmó que su grupo va a pedir información sobre lo ocurrido en el Retiro y cómo se hizo el desalojo, pero sin "hacer demagogia ni populismo" como cree que hizo la oposición durante el gobierno de Botella.

La delegada informó de que el Retiro se mantiene cerrado, al igual la Quinta de los Molinos, Torre Arias y el parque del Capricho, que se cerraron, como el primero, este fin de semana. El Paseo de Rosaleda también está cortado desde ayer, y se están haciendo revisiones en la Dehesa de la Villa y el Parque del OestePor el contrario, hoy reabren los Jardines de Sabatiniy el parque Fuente del Berro, que también cerraron el fin de semana.

En total, desde el viernes por la noche se han registrado 357 incidencias en el arbolado de los parques de Madrid. El viento ha tronchado 290 árboles, de los cuales han caído 38 (13 en el Retiro) y 67 ramas. En el resto de la ciudad, calles y zonas verdes, el balance ha sido de 247 árboles caídos y 50 ramas, que Sabanés aseguró que se repondrán con ejemplares nuevos.

