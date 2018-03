Cataluña. zoido asegura que torrent no puede pedir explicaciones al jefe de los mossos

26/03/2018 - 14:21

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, afirmó este lunes que el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, "no tiene ningún tipo de competencia ni jerárquica ni funcional" para pedir explicaciones al jefe de los Mossos d'Esquadra, Ferran López, sobre la actuación de los agentes autonómicos este domingo en relación con los disturbios registrados por la detención en Alemania de Carles Puigdemont.

Así se manifestó Zoido en una rueda de prensa para informar sobre la detención en España, por parte de la Policía Nacional, del responsable de cientos de ciberatracos a bancos de todo el mundo.

Sobre la reunión de este lunes por la mañana entre Torrent y Ferrán, el ministro dijo que esta cita "hay que enmarcarla en las relaciones institucionales", de modo que al jefe de los Mossos "no se le han pedido cuentas de la actuación por parte de la Policía en el día de ayer". Asimismo, Zoido destacó que si Torrent "tiene algún tipo de queja, tendrá que iniciar otro tipo de actuaciones, no pedirle explicaciones a una persona sobre la que él no tiene ningún tipo de competencia ni jerárquica ni funcional".

SEGURIDAD DE LLARENA

En esta línea, Zoido tildó de "gravísimos y lamentables" los insultos y amenazas al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena y a su familia. Sostuvo que se trata de "un atentado contra el ejercicio y función de las facultades encomendadas por mandato constitucionales", agregó.

Según informó el titular de Interior, el Gobierno se dedicará "a la protección de determinadas instituciones en Cataluña como lo hemos hecho hasta hace poco" en España. Respecto a la posible protección para jueces, fiscales y diputados del parlamento catalán Zoido afirmó que el Ministerio del Interior no dará esa información porque es una "decisión reservada a los expertos".

Además, el titular de Interior manifestó que los partidos políticos eran "conscientes de la situación procesal" de sus miembros, de modo que, en su opinión, "no procede ahora presentarse como víctimas, cuando conocían la situación y la asumieron". En este sentido, añadió, "en España desde hace tiempo, desde la Constitución de 1978, no hay presos políticos".

