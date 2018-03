Las plataformas de CyL rechaza la subida del 2% en pensiones pactada por Gobierno y Cs y anuncian nuevas movilizaciones

26/03/2018 - 14:55

Las plataformas en Defensa del Sistema Público de Castilla y León han rechazo la subida del dos por ciento en las mínimas y de viudedad pactada por el Gobierno y Cs y que llevarán mañana al Congreso dentro de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), anuncian nuevas movilizaciones, reclaman el "cumplimiento" del artículo 50 de la Constitución y piden ser "interlocutor válido" en el Pacto de Toledo.

VALLADOLID, 26 (EUROPA PRESS)

Así lo han señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press, representantes de las distintas plataformas que hoy se han reunido con los Grupos Parlamentarios en las Cortes y en la que se ha evidenciado el "descontento" de los pensionistas de la Comunidad que han asegurado que los políticos "no se están enterando de nada".

"No reivindicamos un 0,25 por ciento, ni una subida del IPC, no se están enterando de nada, lo que exigimos es dignidad y llegar a fin de mes", ha espetado Jesús Isabel, representante del colectivo. En este punto, ha rechazado la subida del dos por ciento incluida en los PGE al entender que "no sirve de nada ganar dos euros más" en una pensión de 380 euros.

"No nos sirven de nada los parches, ni los encajes de bolillos, no es cuestión de dinero, sino de dignidad", ha aludido para reclamar el "cumplimiento pleno" del artículo 50 de la Constitución. Una normativa que, al igual que la Carta Magna, entienden que se ha quedado en "papel mojado".

En este punto, Isabel ha asegurado que no van a permitir que lo que "luchamos en los 70 nos lo arrebaten ahora". "Nos han ido quitando muchos derechos que fuimos adquiriendo con nuestra lucha, pero éste no se lo vamos a consentir porque está en juego nuestro presente y el futuro de nuestros nietos", ha continuado.

De ahí que, las plataformas hayan anunciado nuevas concentraciones en los Ayuntamientos de toda la Comunidad, el día 16 de abril, para trasladar sus "reivindicaciones" a la Administración Local y antes, previsiblemente el día 30 --aunque "dependen de las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado"--, una nueva manifestación en todas las capitales de provincia.

Durante el encuentro que han mantenido con representantes de los Grupos Políticos, los pensionistas han insistido también en reivindicar la derogación de la reforma laboral para "mejorar el empleo", facilidades en el pago de fármacos y garantías para que ninguna persona mayor se quede sin suministro eléctrico, ni calefacción.

El debate ha elevado el tono con reproches a los políticos por "corrupción". "Tienen que devolver todo lo que han robado", han denunciado para asegurar que "eran ellos los que querían vivir por encima de sus posibilidades y por eso nos han quitado el dinero". "La mejor generación, la más preparada de Europa, que son nuestros hijos, se enfrentan a salarios precarios por doce horas de trabajo", han seguido lamentando.

Por último, entienden que el "peso adquirido" por la plataforma a nivel estatal les convierte en "interlocutores válidos" para negociar, "si se retoma el Pacto de Toledo", junto a partidos políticos y agentes sociales.

COMPRENSIÓN Y COMPROMISO

Los Grupos Parlamentarios han atendido las reivindicaciones del colectivo. Todos ellos han "comprendido" las "quejas" expresadas por los pensionistas de Castilla y León --el 50 por ciento de ellos perciben una asignación que no llega al Salario Mínimo Interprofesional-- y han mostrado su compromiso por elevarlas a instancias superiores.

Así, el portavoz del Grupo Mixto, José Sarrión, ha agradecido que la plataforma haya traído a las Cortes la "voz de la calle" y "leer la cartilla" a los partidos políticos. Así, ha hecho suyas el "cien por cien" de su tabla reivindicativa, como recoge la proposición sobre esta materia presentada en el Parlamento Autonómico, al tiempo que ha aplaudido el "impulso reivindicativo" para combatir desde las "trincheras" los "recortes del Gobierno".

El también coordinador de Izquierda Unida ha comprometido iniciativas en las Cortes para instar al Gobierno a que "solucione el problema" y mociones en el Congreso de los Diputados junto a Unidos Podemos. Además, ha elogiado su "lucha" y ha subrayado que no lo hacen "por ellos, sino por los más jóvenes", a los que ha llamado a "unirse".

Ciudadanos, a través del procurador David Castaño, ha reconocido que las reivindicaciones "son justas", que hay "mucho que mejorar", que las pensiones mínimas "son muy bajas" y que la reforma de las pensiones ha repercutido "negativamente" en su poder adquisitivo. No obstante, ha asegurado que hay que dar "pasos adelante" en el marco del "Pacto de Toledo".

Castaño ha reprochado que el Gobierno "no tenía nada pensado para los pensionistas" y, por ello, Ciudadanos pidió para aprobar los PGE una subida de las pensiones, "gracias a Ciudadanos 7,2 millones de pensionistas verán subidas sus pensiones por encima del IPC, será inmediato si se suben las pensiones".

"Esto son políticas que se pueden pagar, los números cuadran" ha afirmado el Procurador de la formación liberal, quien ha apuntado que "igual que hay trabajadores pobres, tenemos pensionistas pobres" y ha añadido "ellos han sido héroes durante la crisis" por ello, Castaño ha subrayado "nos enorgullece haber logrado este aumento en el marco de la negociación, del Pacto de Toledo, no en la protesta continua".

Pablo Fernández, portavoz de Podemos, ha ironizado al asegurar que su mensaje, "tan radical", se resume en el cumplimiento del artículo 50 de la Constitución que se cargaron las reformas del PSOE en 2011 y el Partido Popular en 2013.

En este punto, ha insistido en la derogación de las "dos reformas laborales" para que se cree empleo de "calidad" que es el único garante de un Sistema de Pensiones "público y equitativo". Por último, ha recordado que con los 65.000 millones empleados por el Gobierno para rescatar bancos y autopistas se podría "solucionar" el problema que tiene la mayoría de los pensionistas que "cobran poco más de 300 euros".

Por su parte, Pedro González, representante del PSOE, ha señalado que entre 2004-2011 la subida de las pensiones mínima con Rodríguez Zapatero fue de 279 euros y una ganancia del 1,9 por ciento y con el PP ha disminuido en un 2,5 por ciento.

Además, ha insistido en que se negocie en el seno del Pacto de Toledo, en la lucha contra la brecha salarial, en la derogación de la reforma laboral, en suprimir el factor de sostenibilidad del 0,25 por ciento y en crear un impuesto a la banca, unas medidas que viene defendido su partido desde hace tiempo.

Por último, el 'popular' José Manuel Fernández Santiago ha mostrado su "comprensión" por las reivindicaciones del colectivo y ha apelado a "buscar una solución" en el marco del Pacto de Toledo, que en el "95 desligaron con gran acierto el debate de las pensiones del polítco".

Fernández Santiago ha recordado el marco de "crisis" que ha vivido el país, pero ha valorado las políticas del PP que han permitido mantener un nivel de pensiones sin el "desplome del 40 por ciento" que han experimentado países como Portugal y Grecia.

Por último, ha asegurado que la solución pasa por el "empleo de calidad" y ha recordado que en Castilla y León ya se ha recuperado el 60 por ciento de los puestos de trabajo perdidos en la crisis y que están muy cerca de conseguir el millón de ocupados.

Unas intervenciones que, de nuevo, han sido criticadas por los representantes de la plataforma al asegurar que no se habían enterado de nada. "No os habéis enterado de nada, no queremos dinero, queremos dignidad y futuro", ha concluido Jesús Isabel.