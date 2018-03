EMT y sindicatos firman el convenio colectivo que "recupera derechos" perdidos en 2012

26/03/2018 - 15:43

Representantes de EMT València y los sindicatos --menos CCOO-- han firmado este lunes el nuevo convenio colectivo de la empresa municipal de transporte, que agrupa la normativa en materia de relaciones laborales y permite "recuperar derechos" perdidos en 2012 por el colectivo de trabajadores, según han destacado los firmantes.

VALÈNCIA, 26 (EUROPA PRESS)

El alcalde, Joan Ribó, acompañado del concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, y del gerente de la EMT, Josep Enric García Alemany, ha participado en el acto de rúbrica de un texto "histórico", tal y como lo ha calificado.

El nuevo convenio, vigente hasta finales de 2019, nace como marco jurídico "para garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores de esta empresa municipal" y contempla "mejores" condiciones de trabajo, con el compromiso de asegurar un descanso mínimo por trayecto y un nuevo sistema de vacaciones, han explicado desde el consistorio.

Desde el punto de vista económico, se reconoce una subida salarial del 1,5 por ciento en 2017 y se aseguran las subidas que marcan los presupuestos generales para 2018 y 2019.

"Por primera vez agrupa toda la normativa de la EMT en materia de relaciones laborales y consolida esta empresa pública, con carácter indefinido, como motor para avanzar en la movilidad sostenible de la ciudad", ha asegurado Ribó, que ha manifestado su deseo por que este documento "sea el texto sobre el cual se fundamenten las bases que consolidan a la EMT como la empresa de servicio público que es".

"Por eso también son tan importantes los acuerdos a los cuales hemos llegado en el propio pleno del Ayuntamiento como la declaración de medio propio y alargar la vida de la empresa pública de manera indefinida. Creo que es una prueba del interés de este equipo de gobierno por el transporte público colectivo y por la continuidad de la EMT como la empresa que tiene que ser la que de este servicio municipal", ha agregado.

GREZZI: "NOS HEMOS DEJADO LA PIEL POR MEJORAR"

Por su parte, el concejal de Movilidad Sostenible y presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi, ha agradecido a la dirección de la empresa y a los representantes sindicales su implicación en un proceso de negociación para alumbrar este, el primer convenio firmado en la EMT desde el año 2012 "cuando, con la amenaza de un Expediente de Regulación de Ocupación (ERE), se llegó a un acuerdo que supuso una bajada salarial muy importante para el personal de la empresa".

"Con este acuerdo, se recuperan los derechos perdidos. Además, se aclara, por primera vez, el régimen retributivo y se recopila en un solo texto la normativa aplicable en materia laboral en la EMT con artículos que, en algunos casos incluso, venían de la época franquista (año 1944)", ha explicado.

También se incluye un sistema de acceso público y de carrera profesional que cumple con los requisitos legales de igualdad, mérito y capacidad. En definitiva, se crea un marco jurídico que dará la estabilidad laboral que necesitan los trabajadores", ha agregado, ara asegurar que este es "un paso más en la modernización de la empresa". "Desde 2015 nos hemos dejado la piel para mejorar", ha agregado.

RETOS DE FUTURO

De cara al futuro, Grezzi ha explicado a los medios que buscan "seguir mejorando" y modernizar los autobuses, además de plantear una nueva remodelación como consecuencia de la reurbanización de la Plaza de la Reina.

"De aquí a poco informaremos de cuál es la propuesta y la trabajaremos conjuntamente con todos los agentes sociales de la Mesa de la Movilidad, creo que va a ser muy beneficiosa para la ciudad", ha concluido.

LA OPINIÓN DE LOS SINDICATOS

Por su parte, el secretario general de UGT en la EMT y presidente del comité de empresa, Adolfo Cruz, ha explicado que han firmado el convenio porque así lo decidió el colectivo en las urnas al considerar que les beneficiaba y tenían que respaldar esa decisión.

"Podíamos haber sacado más seguramente", ha admitido, para asegurar que se trata de un convenio "atípico" que tiene "sus cosas buenas y sus cosas malas" porque sí se ha conseguido el concepto de antigüedad de dos años pero no contempla las prejubilaciones.

Ha advertido que este no es "un cheque en blanco" y ha precisado que en realidad los trabajadores "ganar, ganar, no están ganando, están recuperando lo perdido" y la subida mensual de sueldo "no llega a 30 euros".

Sobre los retos futuros, ha indicado que se deben abordar los problemas surgidos en Fallas y la modificación de líneas "que está trayendo un poco de cabeza a la ciudadanía", además de los surgidos con los autobuses dobles en paradas no preparadas para ellos.

El secretario general de CCOO en la EMT, José Antonio García Montes, ha explicado que no han firmado porque podían haber sacado "algo más" y porque entienden que "ha habido pérdida de derechos, aunque otros quieran manifestar lo contrario" y están convencidos de que el tiempo les dará la razón.

"Mucho de lo que la empresa nos ha ofrecido en convenio lo teníamos ganado en sentencias que nos están dando la razón", ha dicho, para precisar que al final el convenio "asciende a la módica cantidad de un aumento de 20 euros en bruto". "No entendemos cómo los compañeros han podido firmar este convenio, la cuestión estaba muy dividida", ha dicho.

Asimismo, se ha referido como principal reto al tema "organizativo, más bien desorganizativo" porque creen que la futura remodelación de líneas "va a ser un caos como han sido un caos las Fallas y la media maratón".

Heriberto Moreno (Tuc-Intersindical) ha explicado que han firmado porque se ha conseguido unificar la normativa y "lo principal para los trabajadores es que se han recuperado gran parte de los derechos que se arrebataron en 2012 y 2013 con la amenaza del ERE".