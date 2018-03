Benavent dice haber vivido "en propia persona" las mordidas en Ciegsa y evita poner la mano en el fuego "por nadie"

26/03/2018 - 15:42

Elude contestar a las preguntas formuladas por los diputados: "No voy a responder a ninguna pregunta"

VALÈNCIA, 26 (EUROPA PRESS)

El exgerente de la Imelsa, Marcos Benavent, autodenominado como el 'yonki del dinero', ha asegurado este lunes que ha vivido "en primer persona" las mordidas y comisiones en la empresa de construcción de centros educativos Ciegsa, al tiempo que ha eludido poner la mano en el fuego "por nadie". "Me las estimo mucho", ha ironizado.

Benavent se ha pronunciado en estos términos en los pasillo de Les Corts, a preguntas de los medios de comunicación antes de comparecer en la comisión que investiga los sobrescostes de más de 1.000 millones en la empresa de construcción de colegios Ciegsa, en donde ha eludido responder a los diputados, al ser preguntado por si le "consta" que hubo mordidas en la mercantil. "Supongo que claro, habría de todo", ha indicado.

En este sentido, ha señalado que si hay una comisión de investigación sobre Ciegsa y el tema está también en los tribunales será "por algún motivo". "Yo creo que sí vamos, está muy claro por lo menos para mí. Yo lo he vivido en propia persona", ha apuntado.

Preguntado por si ha visto bolsas de dinero, ha negado este punto, pero ha señalado que sí ha visto el dinero y sobre quién lo recaudaba ha dicho: "Cada uno tendría su historia para ver quién cobraba y de qué forma", ha apostillado para indicar que él solo puede hablar de lo suyo porque lo demás lo desconoce.

"No sé dónde iba el dinero ni qué hacía cada uno con él o si realmente había mucho o poco dinero. Esto es una cuestión de quien llevaba la empresa y el responsable. Yo cuento mi verdad y mi historia y de los demás que cada uno se apañe que yo ya llevo suficiente encima", ha señalado.

El autodenominado 'yonki del dinero' ha considerado que se le ha citado por su relación con el ex consejero delegado de Ciegsa Máximo Caturla, que era quien "sabía cómo funcionaba" la empresa. Asimismo, y sobre el motivo por el que se creó la empresa, ha considerado que esa es una cuestión que debe responder quién la constituyó.

"Las empresas públicas muchos sabemos para qué sirven. Ellos sabrán si se podían construir los colegios desde la administración pública o había que crear una empresa pública. Eso habrá que preguntárselo a Eduardo Zaplana que creo que fue el que la constituyó", ha respondido.

De los sobrecostes en Ciegsa, Benavent ha indicado que supone que se harían "dentro de la ley" como ha señalado en la comparecencia anterior el exjefe del Consell Alberto Fabra, pero ha puntualizado que otra cosa es que "tuvieran sentido" y que los hubiera cuando no había dinero, como también ha insistido Fabra. "Yo no sé si había dinero porque no llevaba las cuentas de la Generalitat", ha remarcado.

"LA RESPONSABILIDAD QUE LA DECIDA CADA UNO"

Benavent ha indicado no saber en quién o dónde está la responsabilidad y ha manifestado que cada uno debe asumir lo suyo. "La responsabilidad que la decida cada uno personalmente desde sus valores y sus creencias".

Sobre por qué cree que "tanta gente" pone la mano en el fuego por el expresidente de la Generalitat Francisco Camps, como así lo manifestaron los expresidentes de las diputaciones de Valencia y Castellón, Alfonso Rus y Carlos Fabra, respectivamente, ha manifestado: "Yo no la pondría, pero cada uno con su mano puede hacer lo que quiera". "Si ellos se quemarán o no, yo no lo sé, pero yo no las pondría ni por él ni por nadie. Me estimo mucho mis manos", ha puntualizado.

Una vez ha comenzado la comisión y antes de que iniciara sus preguntas la parlamentaria de Ciudadanos, Benavent, quien estaba acompañado por su letrado, ha indicado a los diputados que no iba a responder a sus preguntas. "No voy a responder a ninguna pregunta. Pueden hacer las que quieran, pero no voy a responder", les ha dicho.