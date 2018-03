Montero destaca el "esfuerzo" de Andalucía en cumplir déficit y cree que el Gobierno "debe explicar por qué no cumple"

26/03/2018 - 16:03

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha destacado el "esfuerzo" efectuado por Andalucía y el resto de comunidades autónomas en materia de déficit y cree que el Gobierno central "debe dar explicaciones sobre por qué no cumple".

SEVILLA, 26 (EUROPA PRESS)

Montero ha hecho estas declaraciones tras conocerse que Andalucía ha registrado un déficit de 335 millones de euros a cierre de 2017, por lo que el déficit andaluz supone un 0,22 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) andaluz, cifra que se sitúa por debajo de la media nacional de las comunidades, donde a cierre de 2017 la medida de las comunidades autónomas registra un déficit de 3.703 millones de euros, el 0,32 por ciento del PIB. Asimismo, este déficit del 0,22 por ciento del PIB se sitúa por debajo del límite del 0,6 por ciento fijado como objetivo.

Montero ha lamentado que "una vez más, un año consecutivo el Gobierno central no cumple con el objetivo de déficit "a pesar de que Rajoy presume de que la totalidad de España cumple, y es cierto, cumple a costa de las comunidades autónomas y los ayuntamientos".

"Los buenos datos, tanto el superávit alcanzado por los ayuntamientos como el hecho de que el conjunto de comunidades haya quedado a la mitad del objetivo de déficit que se había fijado, y ello ha permitido salvar las cuentas del Gobierno de España", ha aseverado Montero, quien considera que "todo esto del milagro económico del que quieren alardear Rajoy y Montoro se lo están haciendo comunidades y ayuntamientos, y sería de agradecer que nos lo reconociera, para evitar esos adjetivos que algunos colocan a las comunidades autónomas, tachándola de despilfarradoras e incumplidoras".

A su juicio, el Gobierno "tiene que corregir, porque han sido las comunidades autónomas y los ayuntamientos los que han conseguido que el conjunto de España cumpla con el objetivo que se había puesto desde Bruselas".

Montero ha explicado que los datos por comunidades autónomas "ponen de manifiesto el enorme esfuerzo de la Junta, a pesar de no contar con un nuevo modelo de financiación autonómica", tras lo que ha resaltado el dato de déficit del 0,22 por ciento de Andalucía, "por debajo incluso de lo previsto por el Gobierno andaluz del 0,3 por ciento". "Andalucía ha quedado entre las comunidades con menos déficit", ha aseverado.

Por tanto, considera que "es una magnífica noticia esta cifra que pone de manifiesto el esfuerzo tan importante que está haciendo la Junta, y la lealtad con la que Andalucía está cumpliendo con España", por lo que ha exigido que "España cumpla con Andalucía con un nuevo modelo de financiación autonómica".

"MAREANDO LA PERDIZ" EN FINANCIACIÓN

Precisamente, Montero ha apuntado que no hay ninguna novedad sobre la reforma de financiación autonómica, donde el grupo de trabajo de técnicos terminó su tarea la semana pasada "y el Gobierno no comprometió ninguna fecha de entrega de documento de síntesis ni de propuestas".

"Parece que está mareando la perdiz sobre financiación autonómica", se lamenta la consejera, quien cree que al Gobierno "no le interesa modificar el modelo porque quien está salvando las cuentas de España es el superávit de ayuntamientos y los buenos datos de las comunidades autónomas, y si esos datos no fueran tales, y el Gobierno no se beneficiara de ellos, probablemente las cifras de déficit serían distintas".

Ha apuntado que el Gobierno central "tenía un 1,1 por ciento de objetivo y se ha ido al 1,9 por ciento; imaginense cómo hubiera hablado el ministro Montoro si hubieran sido las administraciones autonómicas las que se hubieran desviado de esa manera".

A juicio de la consejera, esa desviación "es un dato que tendrá que explicar por qué el Gobierno no ha cumplido ni un año con el objetivo de déficit y que se ha desviado el conjunto del país de los buenos datos de comunidades autónomas y ayuntamientos".

"Montoro tiene a las comunidades autónomas con el pie en el cuello, y cuando hay una mínima desviación se les obliga a un plan de reequilibrio y está tranquilamente sentado", ha aseverado la consejera, para la que "es impresentable que se apriete a aquellos que están cumpliendo con el objetivo de déficit y que el Gobierno no cumpla". "Incluso la Seguridad Social se ha acercado más al cumplimiento de déficit que el Gobierno", ha añadido.

Ha lamentado que Rajoy "ha alardeado de que son buenos gestores o que gracias al trabajo del PP España va a salir del dato de déficit excesivo", cuando ha dejado claro que "si el Gobierno se hubiera afanado, en 2017 ya hubiéramos salido del expediente de déficit excesivo, pero parece que Montoro está más relajado con los departamentos ministeriales de lo que lo está con comunidades y ayuntamientos", ha añadido.