El documental 'Josep Renau. El arte en peligro', un viaje por las "luces y sombras" del creador valenciano

26/03/2018 - 16:25

La cinta reivindica su legado y va más allá del icono para descubrir su faceta más "real"

VALENCIA, 26 (EUROPA PRESS)

El documental 'Josep Renau. El arte en peligro' plantea un viaje a través de las "luces y sombras" del creador valenciano, figura crucial en la introducción de las vanguardias artísticas en España y en la importancia social del cartel. La cinta reivindica su legado artístico y recupera imágenes inéditas, pero va más allá del icono para acercarse a su faceta "más real".

Así lo han avanzado este lunes sus directores, Eva Vizcarra y Rafael Casañ, en rueda de prensa junto a los responsables del Institut Valencià de Cultura (IVC), Abel Guarinos, y del Institut Valencià d'Art Modern (Ivam), José Miguel G. Cortés.

Con música original de Miquel Gil, Peter Gun y Javier Vercher, la 'premier' de esta película de Endora Producciones se proyectará esta tarde a las 20.00 horas en la Filmoteca de València, en un acto que espera contar con amplia representación, institucional. Más tarde se presentará en diferentes festivales de cine como el de San Sebastián, así como a los Goya.

La película pasea por la infancia del artista en las calles del barrio del Cabañal para luego viajar hasta México y, posteriormente, a la que fue la República Democrática Alemana, donde desarrolló los murales que todavía se encuentran en la ciudad de Halle-Neustandt.

El codirector i guionista del documental, Rafael Casañ, ha destacado la dificultad de abordar una figura "tan compleja como Renau con una vida riquísima llena de luces y sombras". El documental se adentra en algunas de las contradicciones del artista, como fue "su evolución ideológica desde el anarquismo a un comunismo estalinista, sus trabajos para el mundo de la publicidad o su compleja relación con las mujeres", ha explicado.

Casañ ha relatado que cuando se plantearon este proyecto se preguntaban "cómo era posible que no existiera un documental en condiciones sobre Renau". En este sentido ha apuntado que "determinadas figuras, por su compromiso político o por las circunstancias vitales que atravesaron, ven más difícil tener visibilidad hasta que no pasa cierto tiempo, las aguas se atemperan y se puede hablar sin tapujos y sin miedos irracionales o estúpidos".

En su caso, Casañ ha comentado que decidieron "hincar el diente" en el proyecto con "ilusión" a modo de "tríptico documental" que pasa por una primera etapa española de formación hasta su exilio tras la Guerra Civil; una segunda etapa mexicana comprometido con el arte revolucionario en la calle; y una tercera etapa cuando se traslada al "epicentro del comunismo real" en Alemania, ha precisado.

Sin embargo, deja de lado la narrativa lineal para adoptar una narrativa vertical que "desmonta" a Renau en sus facetas como artista y su personalidad. Para ello se nutre de entrevistas, fotografías, carteles, animación... y abarca tres tiempos: pasado, presente --dónde está su obra y el peligro a que desaparezca-- y futuro --qué pasa hoy con el espíritu Renau de arte y compromiso--.

En cuanto al título del documental, Casañ ha desvelado que se "reapropian" del título que el propio Renau puso a un ensayo y le dan un nuevo significado, ya que a su entender, "el arte siempre está en peligro".

Por su parte, la codirectora Eva Vizcarra ha explicado que han tardado tres años en levantar el proyecto, rechazado en intentos previos hasta que "por fin" obtuvieron una subvención. No obstante, ha resaltado que ahora la cinta "recupera la memoria de Renau" y "no hay que rasgarse las vestiduras" por no haberlo hecho antes. "Estoy muy feliz ahora", ha sentenciado.

Realizado con la financiación privada de la empresa valenciana Intertronic, el documental cuenta con una ayuda a la producción de largometrajes documentales del IVC en la convocatoria de 2016 por valor de 90.000 euros, y la participación de la Diputación de Valencia, Televisión Española y À Punt. El presupuesto total del film asciende a unos 250.000 euros.

MANTENER LA OBRA DE RENAU "VIVA"

En este punto, preguntados sobre el reconocimiento de la obra de Renau en su tierra, donde el edificio que alberga el único mural del artista --en la calle Caballeros de València-- ha pasado a manos privadas, el director del IVAM, Jose Miguel G. Cortés, ha asegurado que las instituciones públicas tienen una "voluntad clara y definida" de defender y dar difusión a la obra de Renau. Es más, ha agregado, "el IVAM es la casa de Josep Renau".

Por su parte, el director del IVC, Abel Guarinos, ha remarcado que el documental "va más allá de la producción audiovisual y supone la recuperación de una gran figura, de un referente no solo para los valencianos, por su papel en las vanguardias y en mantener vivo el patrimonio plástico español durante la guerra civil". "Es importante que la obra de Renau esté viva", ha sentenciado.