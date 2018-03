A folga da xustiza segue tras romper de novo o diálogo Xunta e sindicatos, que baixan a súa demanda a 180 euros

26/03/2018 - 16:26

O Goberno galego ve "inasumible" a nova proposta sindical de subida salarial e queda no aire cando se retomarán as negociacións

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 (EUROPA PRESS)

A folga indefinida dos funcionarios da xustiza galega, que paraliza xulgados e rexistros civís desde pasado 7 de febreiro, seguirá tras "romper" de novo as negociacións entre Xunta e sindicatos, que, nesta xornada, rebaixaron dez euros a súa esixencia de incremento retributivo, ao pasar de 190 a 180 euros máis ao mes lineais para todos os corpos.

O guión dos últimos encontros repetiuse este luns, cando, pouco despois das 11,00 horas, a delegación negociadora do Executivo --encabezada pola secretaria xeral técnica de Vicepresidencia, Beatriz Cuíña; o director xeral de Xustiza, Juan José Martín; e o seu homólogo de Función Pública, José María Barreiro--, sentaron co comité de folga.

Fixérono nunha sala do complexo administrativo de San Caetano, o mesmo no que houbo cola de funcionarios con escritos para trasladar ao vicepresidente, Alfonso Rueda, que non aceptaban a "oferta de peche" que na anterior reunión puxo sobre a mesa o Executivo: unha subida de 135 euros ao mes para forenses, 133 para xestores, 108 para tramitadores e 105 para corpos de auxilio.

Os funcionarios da xustiza queren evidenciar que, a pesar de que a Xunta interpreta que as asembleas, ao votar maioritariamente que os sindicatos puidesen baixar a esixencia de 190 euros, instábaos a aceptar a proposta da Administración, en realidade non é así. Tamén apoiar ao comité, no que están integrados SPJ-USO, Alternativas na Xustiza-CUT, UXT, STAJ, CSIF, CIG e CC.OO., en representación dun colectivo duns 2.700 traballadores.

Nesta conxuntura, como se avanzou, o Goberno non variou a súa cifra mentres que os sindicatos rebaixaron en 10 euros a súa última petición de subida salarial puíndo as condicións, por exemplo, que se materialice en dous anos no canto de en tres, e que o 70 por cento abónese xa neste 2018.

Tamén se falou das amortizacións, outra reivindicación na que non hai acordo, aínda que si se aproximaron as posturas no que respecta ás baixas por incapacidade temporal (IT), substitucións e reforzos. Nas dúas primeiras cuestións xa se avanzou no encontro previo ao deste luns.

O ESCOLLO RETRIBUTIVO

Como en anteriores reunións, houbo un receso dunha hora no que os representantes da Xunta marcháronse e os membros do comité de folga perfilaron a postura a defender. E como en encontros previos, tamén, o resultado foi o mesmo: desacordo. Así, antes das 14,00 horas, os representantes da Xunta abandonaron definitivamente a sala de negociación

A continuación, Juan José Martín constatou, en declaracións aos medios, que as negociacións estaban "rotas" e que a nova proposta dos sindicatos seguía sendo "inasumible" para o Executivo.

"A cuestión económica impide o acordo", sentenciou, antes de aludir á rebaixa de 10 euros que sitúa a esixencia sindical en 180 máis ao mes para todos os corpos. Ao tempo, lamentou que os sindicatos incorporen, ademais, novas demandas como reducir de tres a dous as anualidades para que se concrete a subida, ou pedir que neste 2018 abónese xa "o 70 por cento".

"E outras cuestións que ninguén entende, como recuperar mediante un plan de actuación os descontos que se lle fan e seguiranse facendo a quen secunden a folga", reprobou o director xeral, quen insistiu en que os traballadores "non entenderon a mensaxe que os seus propios compañeiros enviáronlles" nas asembleas da semana pasada.

Se Rueda e o presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, inciden en que, tras unha quincena de reunións con até oito propostas por parte da Administración, a situación non pode derivar "nunha poxa", o director xeral ratificou que a última cifra económica dada era a que seguía sobre a mesa. "Baixamos a escoitarlles", dixo Martín, quen insistiu en que os 180 euros que os sindicatos reclaman son "inasumibles".

De feito, lembrou que o Executivo traballa cos recursos de todos os galegos, polo que non é "aceptable" pensar nun incremento que "chegaría ao 20 por cento" se se computa a subida pactada no ámbito estatal para todos os empregados públicos.

Ademais, deu por "pechados" outros puntos como as reivindicacións de substitucións, IT e as prazas de creación para reforzo. "Queda por pechar o cómputo de prazas de reordenación, que eles falan de amortización, pero tampouco creo que sexa o gran problema que, como todos saben, está no tema económico", resumiu.

DETALLE DA PROPOSTA SINDICAL

Pola súa banda, en nome do comité de folga, Enrique Araújo (STAJ) ratificou a ruptura das negociacións e explicou o detalle da proposta sindical: baixar de 190 a 180 euros a subida; que esta se abone en dous anos, o 70 por cento en 2018; e que haxa retroactividade ao 1 de xaneiro deste ano.

"Tamén falamos dunha cláusula de revisión que nos sitúe non só no posto no que acabemos con este posible acordo (na táboa salarial comparativa por autonomías), senón que nos manteña equidistantes do anterior e do posterior posto. Xa tería efectos este ano e, cada vez que houbese unha subida nas comunidades ou no 'territorio Ministerio' teríase que aplicar", sinalou.

Do mesmo xeito, explicou que se puxo sobre a mesa a posibilidade de "recuperar o traballo cun plan de actuación" e ratificou que non houbo acordo nas amortizacións. "Temos 31 prazas que eles consideran que deben entrar no plan de actuación e nós non porque se fala de órganos de nova creación", trasladou.

"E non se pode, a base de amortizar, crear novos órganos. É dicir, con esas prazas hai que reforzar órganos con carga de traballo inasumible... falamos de penais ou xulgados de violencia de xénero, e non crear novos órganos á conta doutros nos que fai falta persoal", apostilou.

No tres puntos restantes --IT, substitucións e reforzos--, admitiu que, aínda que non están pechados "ao cento por cento", a Xunta trasladoulles un borrador dunha reforma normativa sobre a que, en principio, podería "haber acordo", pero debería analizarse nunha mesa sectorial posterior á solución do actual conflito.

SEN DATA PARA NOVO ENCONTRO

O representante sindical culpou do fracaso do diálogo ao "inmobilismo" da Xunta. "Levamos escoitando a palabra inasumible desde hai moito tempo; os 180 euros que pedimos son asumibles e fixérono outras comunidades ou se van a asumir porque están en negociacións", engadiu, antes de constatar que Goberno e sindicatos están aínda "moi lonxe" no plano económico.

Así, aínda que ambas as partes mostráronse abertas a retomar o diálogo, queda no aire cando se producirá unha nova reunión. Os sindicatos mostráronse favorables a acudir cando sexan convocados pola Xunta, pero Araújo matizou que, a día de hoxe, non está na vontade do comité de folga dar o primeiro paso. "Tócalles mover ficha", resolveu.