AMPL.- Fernández niega haber hecho algo para evitar el control previo de las ayudas de los ERE

26/03/2018 - 16:26

Asegura que "no era necesaria" una orden específica para regular las ayudas porque ya existía un reglamento general de subvenciones

SEVILLA, 26 (EUROPA PRESS)

Antonio Fernández, quien fuera viceconsejero de Empleo entre el 29 de abril de 2000 y el 24 de abril de 2004 y posteriormente consejero del ramo hasta marzo de 2010, ha negado este lunes, durante su declaración en el juicio por el procedimiento específico de concesión de ayudas sociolaborales y a empresas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, haber hecho algo para evitar el control previo de las ayudas sociolaborales y a empresas concedidas por la Junta.

El fiscal Juan Enrique Egocheaga ha preguntado a Fernández, para quien el Ministerio Público solicita ocho años de cárcel y 30 años de inhabilitación por un delito de prevaricación y otro de malversación, si se planteó que el uso de las transferencias de financiación, usadas para allegar fondos al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) para el pago de las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo, beneficiaba evitar el control previo o fiscalización de las ayudas. "Ningún gobernante hace un trabajo para evitar algo", ha afirmado el exconsejero.

En este sentido, ha añadido que "podríamos haberlo hecho mejor o peor o haber tenido avisos o reparo de quien corresponda, pero no es ni pensable". La concesión y pago de las ayudas tiene "un recorrido y deja su huella". Además, ha indicado que era el camino --el mecanismo-- era el que "los técnicos habían pensando".

"De mi nivel --viceconsejero-- para arriba no lo hacía nadie", ha añadido en referencia a la elaboración de todo el procedimiento de las ayudas. Fernández, que ha admitido no es especialista en fiscalización, ha indicado que las transferencias de financiación se fiscalizaban por la intervención general.

De otro lado, ha señalado que, aunque la Dirección General de Trabajo se planteara entre los años 2003 y 2004 una orden más específica para regular las ayudas, "no era necesaria ni imprescindible" pues ya existía un reglamento general de subvenciones y de ayudas públicas --decreto 254/2001 de 20 de noviembre, elaborado a iniciativa de las consejerías de Hacienda y Justicia--, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el 24 de noviembre de 2001.

Este reglamento, según ha explicado Fernández, regula las ayudas públicas excepcionales, como también prevé la normativa estatal, sin que sea obligatoria la concurrencia y publicidad.

Sobre la normativa estatal, en concreto la Orden Ministerial de 1994 que regula las ayudas previas a la jubilación y la Orden de 1995 sobre las ayudas extraordinarias "han servido de modelo e inspiración" al concepto de ayudas que con fondos de la comundidad autónoma se gestionaron en Andalucía. Ha explicado las dos órdenes y cuáles eran sus finalidades.

El fiscal ha preguntado a Fernández por las ayudas a Hijos de Andrés Molina y el reparo de la intervención, a los que presentaron alegaciones, aunque no las redactara él, como viceconsejero, ni el consejero, sino el jefe de servicio de Relaciones Laborales de la Dirección General de Trabajo. Entre las alegaciones planteaban la aplicabilidad de la Junta en ayudas parecidas a las que se concedían en virtud de la Orden de 1995.

Fernández, al que el fiscal le ha interrogado por diferentes cuestiones enmarcadas en el año 2000, ha confesado que "en 18 años me han pasado cosas muy bonitas y cosas muy dolorosas".

FUNCIÓN "PAGADORA"

El que también fuera presidente del IFA entre los años 2001 y 2003 ha insistido durante el interrogatorio del fiscal este lunes, que ha ocupado toda la vigésimo novena sesión y que continuará este martes, que el Instituto ha tenido siempre una función "pagadora" en ayudas concedidas por la Consejería de Trabajo y de Empleo después y en su relación con otras consejerías. "Que pagaba el IFA se sabe desde 1999, hay continuidad de modo de hacer", ha indicado en otro momento del interrogatorio.

Fernández ha asegurado que "todo" lo que pasaba por el Consejo Rector del IFA "tenía un procedimiento que gozaba de presunción de legalidad, pues no iba nada que no fuera avalado por la asesoría jurídica y la dirección financiera del ente". Preguntado por algunos nombramientos en IFA o en la Consejería, Fernández ha afirmado que "en la administración andaluza hay muy pocos puestos elegidos a dedo".

Precisamente fue él quien decidió que el exparlamentario socialista y exrepsentante sindical ayudara al ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero en cuestiones de conflictividad laboral. "No era un puesto de libre designación, sino un refuerzo", ha precisado.

Sobre el proyecto de decreto planteado en el año 2000 por la Dirección General de Trabajo y expuesta en los 'consejillos' --reunión de los viceconsejeros previas al Consejo de Gobierno-- por el propio Fernández para regular las ayudas, ha explicado que el centro directivo entendía la "conveniencia" de regular las ayudas.

El proyecto finalmente no salió adelante por la idoneidad o no del rango de la norma y por objeciones a la ficha presupuestaria, que no "fuimos capaces" de cumplimentar por la "variable" gestión de las crisis empresariales, que "no se pueden prever". Además, ha añadido que no se avanzó en el proyecto porque paralelamente se aprobó el decreto que regulaba las subvenciones.

De otro lado, ha resaltado que Santana fue un tema "prioritario" cuando ha ocupado cargos en el Gobierno andaluz, pues era la "única industria del motor" en Andalucía y su importancia se refleja en los índices de desempleo de Linares (Jaén) tras su desaparición. Hijos de Andrés Molina y Santana fueron empresas adquiridas por la Junta ante sus crisis empresariales.

CONVENIO MARCO 2001

El convenio marco firmado en julio de 2001 entre IFA y la Consejería de Empleo la concesión y pago de las ayudas sociolaborales y a empresas también ha protagonizado parte del interrogatorio de este lunes. Fernández, que firmó el convenio como viceconsejero, ha señalado que no sabe de quién partió la iniciativa, aunque, "como quien recibía el dinero" para pagar era el ente instrumental, pues "pienso que sería el IFA". Era un convenio "continuista", según ha indicado, al tiempo que ha reconocido que sí lo conocía.

Fernández, que ha interrumpido su declaración en varias ocasiones para beber agua por el estado de su voz, llegando a decir que "las fuerzas me fallan", ha compartido la opinión de que con el convenio se da por entendida la delegación de la concesión de las ayudas al director general de Trabajo.

Sobre la vigencia del convenio de dos años, Fernández ha defendido que al venir recogido anualmente en la Ley de Presupuestos de la Junta se da por prorrogado, y cuenta con la aprobación del Parlamento con la validación de los presupuestos, en cuya memoria se recoge el convenio.

Por último, ha indicado que los convenios particulares "pasaron por su mano" porque los presentaba al Consejo Rector del IFA. "Me los elevaba el secretario general del IFA, en paquetones de firma. Por innecesariedad y por imposibilidad material, no los leía, sino que me decía que todo estaba conforme", ha precisado.

GRACIAS Y PERDÓN

Fernández ha comenzado su declaración dando las "gracias" al tribunal por acompasar su declaración con su estado de salud y pidiendo perdón a las partes por ello, pues el exconsejero solicitó en varias ocasiones durante la vista oral posponer su declaración por afonía.

A continuación no ha ratificado su declaración en abril de 2012 ante la por entonces juez de Instrucción número 6 de Sevilla Mercedes Alaya, quien tras cuatro días de interrogatorio ordenó su ingreso en prisión comunicada y sin fianza. "La transcripción de la misma no refleja ni lo que dije ni lo que quise decir, aunque eso no quiere decir que no dijera la verdad", ha afirmado. Sí ha ratificado la declaración en abril de 2015 ante el Tribunal Supremo.