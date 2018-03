Pleno.- Rechazada la petición del PP de reforzar los servicios mínimos establecidos por la huelga del tranvía

26/03/2018 - 16:56

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha rechazado este lunes una propuesta del PP, con los votos en contra de ZEC, PSOE y CHA y la abstención de Cs, que instaba a reforzar los servicios mínimos establecidos para la huelga del tranvía, elevándolos al 70 por ciento en horas punta y al 60 por ciento en horas valle.

ZARAGOZA, 26 (EUROPA PRESS)

De este modo, el PP deseaba "reducir la saturación y masificación en los tranvías y las paradas" y tener servicios mínimos "suficientes para que, aún con dificultad, se pudieran satisfacer otros derechos igualmente protegidos en nuestro ordenamiento jurídico (trabajo, educación o salud)".

El concejal del PP, Sebastián Contín, ha advertido de que la huelga del tranvía se ha planteado para un mes "pero se anuncia que se recrudecerá" y ha apuntado que los usuarios del tranvía "no tienen otro transporte alternativo, dado que eliminaron las líneas del bus para no hacerle la competencia".

Contín ha recordado que la concejal de Movilidad, Teresa Artigas, "ya fue reprobada por la huelga del bus" que duró cuatro meses y ha lamentado que el ayuntamiento no cumpla con su deber de mediar, criticando que "se use la hora punta" para reclamar reivindicaciones. "Piensen en los usuarios del tranvía, porque los servicios mínimos que fija ZEC y se tragan PSOE, Cs y CHA son partidistas y causan graves perjuicios a los zaragozanos".

La concejal de Movilidad, Teresa Artigas, ha reprochado que esta moción es "un claro ejemplo de la irresponsabilidad del PP", sosteniendo que los servicios mínimos garantizan "el derecho a la huelga y a la movilidad sostenible" y se basan en un informe del Departamento de Movilidad Urbana del ayuntamiento.

"No esperamos que en este tema el PP se comporte con dignidad porque ya la perdieron hace tiempo, con su forma de gobernar en España y con la pérdida de derechos y servicios, pero esperamos que el resto de los grupos sí que formen parte de la solución y no del problema y remen con el equipo de gobierno en la buena dirección y no cometamos errores del pasado de hacer un uso partidista de la huelga", ha manifestado Artigas, al emplazar a todos a "tener altitud de miras en una cuestión que afecta a toda la ciudad".

NO REPETIR ERRORES

La concejal del PSOE, Lola Ranera, ha apuntado que el 13 de marzo se inició la primera huelga del tranvía desde sus siete años de servicio y ha mencionado que el pleno ya reprobó al equipo de gobierno por la huelga de bus que "ya causó mucho daño".

Ha advertido de que se pueden repetir errores sucedidos entonces porque "ZEC mira para otro lado como si esto no tuviera nada que ver con nosotros, pero sí que tiene que ver con nosotros, no queremos que se vuelva a repetir el conflicto y la mayor huelga que ha sufrido la ciudad en el transporte con la huelga de autobús el pasado año". Ha pedido a ZEC que se impliquen en la situación, si bien ha rechazado la moción del PP porque "creemos que está bien que el ayuntamiento haya fijado esos mínimos del 50 por ciento porque no se puede mermar el derecho a huelga".

El concejal de Cs, Alberto Casañal, ha adelantado su abstención porque respeta el posicionamiento de los trabajadores con la huelga, el servicio y la calidad que merecen los zaragozanos y ha recordado que en la huelga del bus sí que solicitaron unos servicios mínimos de más delo 50 por ciento "pero era una huelga reiterada en el tiempo, de 24 horas y todos los días", no los paros parciales que se están llevando a cabo ahora.

El portavoz de CHA, Carmelo Asensio, ha observado que es la primera huelga del tranvía en Zaragoza y ha llamado a la empresa a cumplir el acuerdo que evitó la primera huelga durante las Fiestas del Pilar. En su opinión, la moción está "injustificada".