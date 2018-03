Tribunales.- Béticos por el Villamarín recurrirá ante el Supremo la absolución de Lopera

26/03/2018 - 17:48

La asociación Béticos por el Villamarín, que ejercía la acusación particular en el juicio que celebró la Sección Tercera de la Audiencia Provincia de Sevilla contra el expresidente y ex máximo accionista del Real Betis Balompié Manuel Ruiz de Lopera, quien ha sido absuelto de los delitos continuados de apropiación indebida y administración desleal por los que fue acusado en relación a su gestión del club durante 16 años, recurrirá el fallo ante el Tribunal Supremo.

SEVILLA, 26 (EUROPA PRESS)

Fuentes de la plataforma han explicado a Europa Press que el pasado viernes, 22 de marzo, anunció a la Audiencia Provincial que presentará recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia absolutoria, para lo que ahora le tienen que conceder un plazo para formalizar el mismo.

En la sentencia, el tribunal absuelve de ambos delitos tanto a Lopera como a los demás encausados, Guillermo Molina --administrador de Tegasa--, Mercedes Ferraro --administradora única de Encadesa--, Ana María Ruiz --secretaria de Lopera--, María Teresa González --administradora única de Tegasa y posteriormente de Encadesa-- y Francisco Javier Páez, sobrino de Lopera y administrador único de Tegasa.

El tribunal, asimismo, absuelve a Luis Oliver y a las sociedades relacionadas con Lopera, Farusa, Frigimueble S.A., Encadesa, Incecosa y Tegasa, y a Bitton Sport S.L., vinculada a Oliver, de la responsabilidad civil que se les reclamaba.

El proceso estuvo marcado por el acuerdo transaccional firmado en la noche del 27 al 28 de julio de 2017 por Farusa --sociedad titular del paquete mayoritario de acciones--, Bitton --sociedad que acordó en 2010 la compra de las acciones de Farusa--, el Real Betis y las asociaciones Por Nuestro Betis y Liga de Juristas Béticos, presentes inicialmente en la causa como acusación y que se retirarían posteriormente a raíz del citado pacto, quedando en el procedimiento sólo la asociación Béticos por el Villamarín, al frente de la cual se encuentra el que fuera presidente del club Hugo Galera, como parte acusadora y que ha sido condenada a pagar el 40 por ciento de las costas correspondientes a las defensas de Francisco Javier Páez y Ana María Ruiz.

Béticos por el Villamarín solicitaba 14 años de prisión para Lopera y seis millones de indemnización -- rebajada de los 26 millones pedidos inicialmente-- por un delito de un delito societario y de apropiación indebida continuado.

Tras la absolución por la Sección Tercera de la Audiencia, la plataforma Béticos por el Villamarín recurrirá el fallo con el siguiente argumento, "la sentencia parte de una premisa falsa y por tanto la conclusión es errónea".

"Dice que Lopera salvó al Betis y no lo arruinó, algo que es falso" pues, según explican las citadas fuentes, la Ley de Saneamiento de los clubes de 1992 decía que éstos no podían tener deudas y si la tuvieran debían contar en el banco con la misma cantidad de dinero, algo que no sucedía en el Betis. "Lopera hizo trampa", ha añadido.

En este sentido, recuerda que el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla decretó la nulidad de la suscripción en 1992 del 31 por ciento de las acciones del Real Betis a Farusa. El magistrado declaró así la nulidad de la suscripción de 30.869 acciones del Betis, propiedad originariamente de Farusa, y de otras 6.000 acciones del Betis y de Manuel Morales Lunas y José León, actualmente tituladas por Farusa. Lopera no pagó por aquellas acciones, han indicado desde Béticos por el Villamarín.