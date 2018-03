Gamarra aboga por "repensar espacios urbanos y políticas públicas para compatibilizar tecnología con comercio"

26/03/2018 - 18:04

La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, ha abogado por "repensar los espacios urbanos y las políticas públicas para hacer compatibles las innovaciones tecnológicas con el comercio de una ciudad como Logroño". Ha sido en la inauguración de una jornada del Foro 2030, iniciativa que se enmarca en el Plan Estratégico 2017-2020 del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), cuyo director general, Manuel Arenilla, ha participado también en la apertura de la jornada.

El Espacio Lagares ha acogido este encuentro en el que se ha debatido sobre '¿Cómo el comercio electrónico, el internet de las cosas y el blockchain transformarán el urbanismo de las ciudades?'.

Gamarra ha incidido en la importancia que tiene el comercio para nuestra ciudad ya que "es una de nuestras más significativas señas de identidad". Así, ha asegurado que "en Logroño somos tremendamente afortunados; disponemos de un comercio de ciudad con una sólida tradición, con unas raíces muy profundas, profesional y muy dinámico".

Por eso ha animado a los comerciantes a aprovechar la gran oportunidad de negocio que ofrecen las nuevas tecnologías. En este aspecto se ha referido a iniciativas del Ayuntamiento de Logroño, como la reciente creación del Observatorio del Comercio, una herramienta para adaptar las medidas necesarias en cada momento; o la Cátedra extraordinaria de Comercio, en colaboración con la Universidad de La Rioja, que ofrece formación, tanto para comercio físico como on line.

Gamarra, no obstante, ha señalado que "el comercio como establecimiento físico en la ciudad, en ningún caso debe reñir con su presencia ni su reputación on line".

Por ello, ha abogado por "repensar los espacios urbanos y las políticas públicas para hacer compatibles las innovaciones tecnológicas con la conservación de algo tan valioso para los núcleos urbanos como es el comercio tradicional". Un objetivo que en el caso de Logroño coincide con el momento en que el Ayuntamiento ha retomado la revisión del Plan General Municipal, en el que se deberá incluir el nuevo modelo de desarrollo urbano y de movilidad basads en la sostenibilidad y en los retos que marca la innovación y la tecnología.

Gamarra ha señalado que "ante el creciente peso del comercio on line, las administraciones nos adaptaremos para evitar el concepto de desertización de las ciudades aplicado a la constante pérdida de protagonismo del comercio de ciudad en favor del negocio on line".Así, ha asegurado que "no podemos ni queremos resignarnos a habitar ciudades sin la luz, sin la alegría y sin la vida que ofrece el comercio de ciudad".

En esta línea ha considerado que "la mejor solución saldrá del consenso y de la puesta en común de todos, de las ideas, de las sugerencias y de las preocupaciones de todos los implicados",en referencia a universidades, empresas, comercios, administraciones públicas e, incluso, a los consumidores. "Un ejemplo de este necesario debate es la jornada que hoy celebramos en Logroño".

Según los datos de comercio on line, en 2017 se facturaron más de 25.000 millones de euros en España y la tendencia de crecimiento es exponencial. Además, un 40 por ciento de los españoles realiza compras por internet de forma habitual y España es el cuarto país de la Unión Europea en el ranking de ventas on line, sólo superado por el Reino Unido, Alemania y Francia.

La alcaldesa ha hecho referencia, además, a las nuevas tendencias tecnológicas como el 'internet de las cosas', o lo que es lo mismo la interconexión de objetos cotidianos por medio de internet, o el 'block chain' o 'cadena de bloques', un sistema de codificación de la información que garantiza la seguridad de las transacciones en entornos no seguros.