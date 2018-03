PSRM-PSOE: "El abandono del Comité del Mar Menor confirma la falta de liderazgo del Gobierno regional"

26/03/2018 - 18:14

Afirma que "el desastre medioambiental de la laguna no lo va a solucionar un gobierno que no lo ha evitado y no lo ha logrado en 23 años"

MURCIA, 26 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, ha lamentado el abandono de seis organizaciones, entre ellas ANSE y Ecologistas en Acción, del Comité de Participación del Mar Menor. A su juicio, es "una mala noticia, y una muestra más de la incapacidad del Gobierno regional para liderar una mesa de trabajo y lograr el consenso entre los sectores implicados y afectados por el estado del Mar Menor".

Para Conesa, el "desastre medioambiental" del Mar Menor "está provocado por la inacción del Gobierno regional en las competencias que le corresponden", y cree que "esta situación medioambiental no la va a solucionar un gobierno que no lo ha evitado y no lo ha logrado durante 23 años y tampoco lo va a hacer en los 9 meses que faltan para las elecciones de mayo de 2019".

Por su parte, la eurodiputada Clara Aguilera, de visita en Cartagena, ha manifestado que "muy mal camino es que asociaciones y organizaciones abandonen este foro, pues si hay un aspecto positivo en este tema es la existencia de ese Comité Científico, por tanto, es una mala noticia para todos".

Aguilera ha afirmado que el Grupo Parlamentario Socialista en Bruselas ha presentado diversas iniciativas ante el Parlamento Europeo para conocer las actuaciones y la intervención que está llevando a cabo la Unión Europea en este tema.