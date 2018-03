La Asociación de Emigrantes Retornados urge revocar un convenio que "regala" impuestos a Alemania

26/03/2018 - 18:12

"La lucha no es solamente por los que van a empezar ahora, es por los que siguen detrás", dice Pilar Burgo

GIJÓN, 26 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Asociación de Emigrantes Españoles y Retornados de Asturias, Pilar Burgo, ha reclamado este lunes al Gobierno central, en declaraciones a Europa Press, revocar un convenio bilateral firmado con Alemania, por el que se graba con un cinco por ciento las pensiones de los asturianos que cobran parte de su jubilación del país germano.

"Vulnera un derecho internacional y se le está regalando un dinero al Estado alemán", ha asegurado Burgo, quien ha apuntado que en esa situación están emigrantes asturianos que retornaron de Alemania y que cobran sus pensiones desde 2015, mientras que el porcentaje pasará a ser del diez por ciento para los que se jubilen a partir de 2030. Así lo ha indicado acompañada de la diputada nacional del PSOE por Asturias Natalia González, quien se ha reunido con la asociación.

En Asturias, de los 45.000 emigrantes retornados que hay, más o menos la mitad volvieron de Alemania y de estos, 5.000 se ven o van a ver afectados por esta doble imposición. Una cifra que irá en aumento si se cuenta a los posibles casos de viudas y a los jubilados en un futuro. A nivel nacional. Burgo ha recalcado que son muchos más, sobre todo de la zona Sur de España.

Asimismo, ha incidido en que ya están llegando las primeras cartas de Alemania de las liquidaciones, pero muchos creen que al tributar ya en España por sus pensiones no les afectan y no presentan alegaciones.

No obstante, ha advertido de que, de no hacerlo, no van a poder recuperar su dinero y el porcentaje con el que se queda Alemania será "de por vida". Es por ello, que Burgo cree importante que se divulga la información, porque hay gente que no conoce la asociación y necesita saber que pueden ser asesorados.

"La lucha no es solamente por los que van a empezar ahora, es por los que siguen detrás", ha remarcado, al tiempo que ha incidido en que afecta a los que menos rentas tengan, porque en España no estarían obligados a presentar la Declaración y entonces no pueden recuperar el dinero.

EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN

Por parte de la diputada del PSOE, González ha aludido a dos proposiciones presentadas en el Congreso de los Diputados, una no de ley y otra, más reciente, de ley, encaminadas a evitar esa doble imposición, entre otras cosas.

En cuanto a la proposición no de ley, se insta al Gobierno central a que cumpla lo ya aprobado, para evitar la doble imposición, reconocer invalideces que vienen del extranjero como absolutas y, por tanto, exentas de IRPF, y agilizar trámites que tienen que ver con la Declaración de la Renta.

A esto se suma que hace unos días presentaron una proposición de ley para que a los ciudadanos que cobran pensiones extranjeras Hacienda les haga el borrador del IRPF, además de que eviten la doble imposición y que la devolución de las cantidades de intereses cobrados indebidamente a los anteriores se haga de oficio y no se abran nuevos expedientes. Ha incidido, en este caso, en que los afectados suelen ser personas mayores que no tienen conocimientos fiscales