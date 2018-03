Pleno.- Azcón (PP) exige que se restaure "lo antes posible" el nombre del pabellón Príncipe Felipe

26/03/2018 - 18:23

Pablo Híjar señala que acatan la sentencia, pero no la comparten

Pablo Híjar señala que acatan la sentencia, pero no la comparten

ZARAGOZA, 26 (EUROPA PRESS)

El portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, Jorge Azcón, ha exigido al gobierno de la ciudad que se restaure "lo antes posible" el nombre del pabellón Príncipe Felipe tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que desestima el recurso de apelación presentado por el consistorio contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Zaragoza sobre el nombre del pabellón.

La sentencia recurrida por el ayuntamiento impugnaba el acuerdo adoptado por el equipo de gobierno municipal que aprobaba el cambio de denominación, de forma definitiva, del pabellón Príncipe Felipe por el de pabellón José Luis Abós, en homenaje al exentrenador de baloncesto.

En el turno de ruegos y preguntas, Azcón ha estimado que esta decisión judicial es "otro varapalo jurídico al gobierno, hasta con las costas, porque les han condenado a tener que pagar los costes de ese pleito y perdemos la cuenta de los varapalos que lleva el gobierno de ZEC".

El portavoz del PP ha recordado que el cambio de nombre del pabellón "fue la primera vez en que el alcalde tomó una decisión contra la mayoría del pleno y ha sido un continuo en la legislatura", ha criticado, para observar que desde ZEC dicen al resto de grupos "pasen por el aro, acepten las reglas que hemos puesto y ya veremos si hablamos".

El pabellón "fue la primera ocasión para demostrar que de democráticos tenían lo justo y el PP fue el único que decidió ir a tribunales a reponer la legalidad donde ustedes la habían quitado. La cuestión es si ustedes con medidas cautelares, con una sentencia en primera instancia y con la sentencia del TSJA van a mantener el nombre del pabellón", ha sentenciado Azcón.

El concejal de Deportes, Pablo Híjar, ha contestado a Azcón que "no hemos dejado nunca de cumplir la sentencia, otra cosa es que pretendan que cambiemos de opinión" y ha sostenido que desde que se dictaron las medidas cautelares para paralizar el cambio de nombre de este equipamiento "se ha cumplido" con las decisiones judiciales "desde el principio".

De este modo, "acatamos la sentencia, pero no la compartimos", ha recalcado Híjar, al explicar que en ZEC "estamos tristes" porque en este caso "confundieron una defensa de la monarquía con una propuesta ciudadana, de aficionados al baloncesto, que proponían el nombre del exentrenador José Luis Abós", si bien ha advertido de que el cambio de nombre no respondía a "un debate entre monarquía o república", sino que se trataba de rendir homenaje a Abós.

Tras rechazar entrar en nuevas polémicas al respecto, ha comentado que el equipo de gobierno municipal también ha decidido el cambio de nombre en otros equipamientos, "como el centro municipal David Cañada o la reciente glorieta en el Actur dedicada a la Bullonera", que suponen "la misma desviación de poder y no han acudido a los tribunales".

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Por otra parte, el concejal de Cs, Alberto Casañal, ha pedido al alcalde que se paralice el proceso de presupuestos participativos al detectar posibles irregularidades en el censo en el barrio de Miralbueno.

La consejera municipal de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, Elena Giner, ha comentado que el distrito al que pertenece un vecino figura en el padrón, si bien "hemos pedido información sobre a qué zonas corresponde esta situación y qué ha ocurrido".

Por último, el portavoz del PSOE, Carlos Pérez Anadón, se ha referido al "golpe de mano" realizado por el equipo de gobierno el pasado mes de febrero con las sociedades municipales y ha recordado que el 2 de marzo, en un pleno extraordinario, se aprobó una moción, con el apoyo del PP, PSOE, CHA y Cs y el voto en contra de Zaragoza en Común (ZEC), para que el gobierno municipal estudie la transformación de las sociedades municipales en Entidades Públicas Empresariales, después del cambio en la representación de los grupos en cuatro sociedades municipales.

Tras aprobarse esta propuesta, "he pedido al secretario general y al interventor que me indicasen qué actuaciones se han llevado a cabo y 24 días después se me contesta que ni ha recibido el interventor el expediente", que debía redactarse tras la moción "y que no se ha realizado ninguna actuación al respecto".

Por ello, ha rechazado la "inacción" del gobierno de ZEC que no ha solicitado los informes necesarios y que "usa y retuerce la Administración municipal cuando la salida que tienen que buscar es la política", ha sentenciado Pérez Anadón.

El consejero municipal de Urbanismo y portavoz de ZEC, Pablo Muñoz, ha contestado al portavoz socialista que desde el equipo de gobierno "estamos dispuestos a hablar de todo y que no se produzca en el salón de plenos, patronatos y sociedades ninguna posición de presión".