CC.OO. da por concluido el conflicto en Fandicosta con un acuerdo por el que "no habrá más despidos injustificados"

26/03/2018 - 18:46

Comisiones Obreras da por concluido el conflicto en Fandicosta, tras varios días de huelga, después de alcanzar un acuerdo con la empresa por el que se recoge el compromiso de que "no habrá más despidos injustificados" y se contratará a 17 trabajadores indefinidos de los que fueron despedidos desde enero de 2017.

VIGO, 26 (EUROPA PRESS)

Así lo ha trasladado este lunes el sindicato, que ha añadido que también se ha acordado limitar la contratación a través de ETTs a un 20% del total de la plantilla --respecto al 70%--, y analizar los puestos de trabajo consolidados ocupados por personal de empresas temporales para que sean transformados en contratos directos por parte de la empresa.

Además, ha indicado que en esta reunión, celebrada el 19 de marzo, también se llegó al compromiso de "garantizar los derechos y un buen trato al personal, incluido de ETTs", y limitar el uso de cámaras de vigilancia a "casos muy justificados" y "nunca para presionar al personal".

CC.OO. ha subrayado que "el camino no fue fácil" porque tuvo que actuar "en solitario", ya que "la CIG y UGT no estuvieron del lado de los trabajadores y no quisieron apoyar unas reivindicaciones que el personal venía pidiendo a gritos desde hace tiempo" y que derivó en este conflicto, pero se ha mostrado satisfecho con el acuerdo.

"Esperamos que tanto la empresa como el resto del comité reflexionen y que aprendan de sus errores. Todo lo conseguido fue gracias a la unidad de la plantilla", ha asegurado, lo que ha dicho que espera que "se mantenga de ahora en adelante", para lo que el sindicato estará atento "a que se cumpla todo lo acordado".