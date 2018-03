Foro alerta del "mal estado" de las máquinas quitanieves

27/03/2018 - 12:28

La diputada regional de Foro Asturias Carmen Fernández ha dicho este martes que el "mal estado" de las máquinas quitanieves de carreteras en plena temporada es "una irresponsabilidad y un grave obstáculo para limpiar las vías de argayos y nieve" .

OVIEDO, 27 (EUROPA PRESS)

A través de una nota de prensa, Fernández se ha pronunciado en estos términos tras mantener conversaciones con miembros del comité de empresa de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, quienes habrían hablado del mal estado de los vehículos y herramientas.

Carmen Fernández ha recordado que en el mes de junio pasado, la propia diputada trasladó a la Consejería y a la opinión publica su preocupación por el estado de estas brigadas alertando de la intención que había de disminuir el personal que en Asturias se ocupan del mantenimiento de las carreteras.

Según Carmen Fernández el actual consejero del ramo, Fernando Lastra, no se ha preocupado por esta situación "que sin duda recibió en mal estado de su antecesora; la desastrosa gestión de Belén Fernández dejó una flota averiada que Fernando Lastra no puso a punto por no escuchar las advertencias que le hicimos desde Foro y desde su propio Comité de Empresa".

"La falta de previsión del Gobierno del Principado con la maquinaria se constata en la edad media de los vehículos destinados a conservación de carreteras, que supera los 20 años, llegando a 30 años algunos de ellos", ha alertado la diputada de Foro, que solicitará la comparecencia en el parlamento asturiano de Lastra para hablar de este asunto.