Sota destaca el "esfuerzo titánico" del Gobierno para cumplir el déficit de 2017

27/03/2018 - 12:38

Dice que para 2018 hay buenas perspectivas porque "estamos bien de partida", al estar el objetivo marcado en el 0,4%

SANTANDER, 27 (EUROPA PRESS)

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Cantabria, Juan José Sota, ha destacado el "esfuerzo titánico" realizado para cumplir el objetivo de déficit de 2017, cerrando el ejercicio con un 0,37% del PIB cuando el máximo estaba establecido en el 0,6%, y ha indicado las "buenas perspectivas" para lograrlo también en este 2018 ya que, al situarse el objetivo establecido para las comunidades autónomas en el 0,4%, "estamos bien de partida".

Sota así lo ha señalado este martes en una rueda de prensa en la que ha valorado los datos de cumplimiento del déficit dados a conocer ayer por el Ministerio de Hacienda, y en los que Cantabria fue la comunidad que, porcentualmente, "más redujo su déficit" respecto al 2016, al pasar del 1,50 al 0,37 lo que supone una reducción del 1,13 puntos.

Fue la que más lo redujo sin tener en cuenta a las comunidades forales de Navarra y País Vasco, ha indicado Sota, las cuales tuvieron superávit debido a la actuación de los conciertos "con una inyección importantísima de dinero público" en ambas comunidades tanto en el año pasado como en este 2018.

El responsable de Economía ha detallado que la administración autonómica lo redujo en 139 millones de euros, un 74%, pasando de 188 millones en 2016 a los 49 con los que ha cerrado el pasado año y ello a pesar de no recibir algunos de los ingresos comprometidos por el Estado como fue la partida de Valdecilla.

Esto obligó al Gobierno regional, ha recordado Sota, a hacer "una no disponibilidad por esos 22 millones no recibidos de Valdecilla" y, a ello se sumaron otras medidas de ahorro como no disponer del dinero sobrante cuando se adjudicaban servicios u obras a la baja --el ahorro por ello ha sido de unos 5 millones-- o de las órdenes de subvenciones que no se agotaban. Pero, ha asegurado, "no ha ningún proyecto importante que se haya retrasado o recortado" para lograr este cumplimiento.

Sota ha agradecido el trabajo "arduo" de los funcionarios y empleados públicos de su Consejería para lograr el cumplimiento del objetivo de déficit, algo que Cantabria no conseguía desde 2010, y más cuando ni la Administración General del Estado, que es el "guardián de la ortodoxia", ni la Seguridad Social han cumplido.

"No es una cuestión menor, porque hemos estado volcados en que el objetivo del Gobierno era cumplir con la estabilidad presupuestaria y en eso nos hemos embarcado aunque no sin dificultades, principalmente por la falta de ingresos como en el caso del Hospital Valdecilla", ha dicho.

Y es que, ha lamentado, el Gobierno de España no ingresó a Cantabria los 22 millones de la anualidad correspondiente a 2017 para el pago de las obras, al igual que tampoco lo hizo en 2016, y eso ha obligado a la comunidad a "asumirlo", y ha apostillado: "a ver qué pasa este año".

A ello también se sumó el hecho de que las entregas a cuenta del Sistema de Financiación Autonómica estuviesen con "valores prorrogados" del presupuesto de 2016 hasta junio, algo que también está ocurriendo ahora al estar los PGE de 2017 también prorrogados y que podría generar "algún problema" en la primera mitad del año.

"En estos momentos estamos recibiendo siete millones menos al mes de lo que realmente nos corresponde", ha dicho, aunque el "compromiso" del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, es que, si los presupuestos no se aprueba, se hará un Real Decreto para que el Congreso valide las entregas a cuenta pero, de tener que hacer esto, no sería "hasta el verano".

"HEMOS DADO LA VUELTA" A INFORMES DE LA AIREF

Sota ha recordado que los informes periódicos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) decían que "era improbable o muy improbable" que Cantabria cumpliese el objetivo de déficit pero "hemos dado la vuelta" a esas predicciones y se ha cumplido el objetivo "con creces".

También ha hecho balance de la situación "muy complicada" de la que partía el Gobierno PRC-PSOE desde su llegada en 2015, con un presupuesto en vigor elaborado por el PP y con una "amenaza" encima de la mesa por parte del Estado de elaborar un Plan de Equilibrio Económico-Financiero porque el ejecutivo saliente "no había cumplido" con ello.

"Con responsabilidad cumplidos, pero en los otros dos años también nos hemos encontrado con avatares muy importantes por la situación de inestabilidad política del Gobierno de España", ha dicho Sota, que ha recordado que el retraso en la aprobación de los presupuestos y, en el caso de 2017, no se produjo hasta junio lo que hizo que las comunidades "no tuviesen los ingresos del sistema de financiación actualizados", algo que también está ocurriendo ahora.

Pero, a pesar de "todas estas dificultades", el Gobierno ha sido "capaz con su esfuerzo", y realizando una "tarea muy ardua", cumplir el objetivo de déficit de 2017, algo que ha confiado en lograr también en 2018 ya que, al haberse marcado el objetivo en el 0,4%, "partimos con ventaja" y porque el Gobierno pretende "mantener esta disciplina".

Sota se ha referido a "todos los adjetivos calificativos" que ha dedicado la oposición a la política económica del Gobierno y ha considerado que "también ellos deberían estar contentos con el objetivo cumplido", aunque ha considerado que seguirán poniendo "excusas" para no reconocer el logro el Ejecutivo de regionalistas y socialistas.