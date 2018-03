Satse lamenta que el Virgen del Rocío abra nuevos servicios del Hospital de la Mujer "sin aumentar" matronas

27/03/2018 - 13:00

Desde febrero el centro ha incorporado el triaje en urgencias y un área de observación "sin incrementar" plantilla de enfermeras especialistas

SEVILLA, 27 (EUROPA PRESS)

El Sindicato de Enfermería (Satse) de Sevilla ha denunciado la falta de profesionales de enfermería especialista en obstetricia y ginecología (matronas) en el Hospital Virgen del Rocío para cubrir los nuevos servicios que se pusieron en funcionamiento el pasado mes de febrero en el Hospital de la Mujer, en concreto con el triaje y la observación de urgencias. En este sentido el Sindicato de Enfermería advierte que "se están atendiendo todos los servicios con nueve matronas por turno en el mejor de los casos, cuando son necesarias once como mínimo".

Satse explica a través de un comunicado que el pasado 19 de febrero el Hospital Virgen del Rocío incorporó el triaje en las urgencias del Hospital de la Mujer, dentro de la reforma acometida en el área que incluye también como novedad una zona de observación. De esta forma, desde hace ya un mes se han incrementado los puestos asistenciales en este centro, ya que el triaje y observación se suman a los ya existente de sala de dilatación, monitores, postparto y consulta de urgencias, todos ellos atendidos por matronas.

Para poner en funcionamiento este incremento de servicios el Sindicato de Enfermería denuncia que "no se ha aumentado la plantilla de matronas suficientemente, siendo necesarias al menos once por cada turno, cifra fijada como servicios mínimos en las convocatorias de huelga, once matronas para el turno diurno (08,00 a 20,00 horas) y once para el turno nocturno (20,00 a 08,00 horas).

El Sindicato de Enfermería recalca que "la ausencia de contrataciones y de un retén de profesionales en el Hospital de la Mujer están provocando que cada vez que se produce una incidencia, tales como bajas o permisos reglamentarios, queden servicios descubierto debido a la lentitud con que se realizan las sustituciones". De hecho añade que durante esta Semana Santa, a pesar de que hay profesionales (matronas) que han solicitado permisos, "no se han realizado las contrataciones correspondientes para llevar a cabo las sustituciones".

Para que estas situaciones no sucedan, Satse explica que desde el hospital se oferta al resto de la plantilla que cubra los huecos fuera de su turno, "generando así un exceso de jornada que el hospital les adeuda". Sin embargo, recalca el sindicato, "en muchos casos se hace imposible cubrir las bajas de esta forma, teniendo entonces que hacerse cargo el personal que esté trabajando del puesto que ha quedado descubierto, con el consiguiente incremento de la carga de trabajo y el estrés que genera para los profesionales".

Aunque la dirección se comprometió a realizar contrataciones para atender los nuevos servicios y liquidar los excesos de jornada, Satse expone que lo cierto "es que se ha cumplido ya un mes desde su inauguración y siguen produciéndose a diario falta de personal, siendo atendidos los servicios con hasta dos matronas menos por turno, circunstancia de la que los profesionales están dejando constancia por escrito".

Ante esta situación, el Sindicato de Enfermería exige a la Dirección del Virgen del Rocío que adopte las medidas necesarias para solucionar esta situación, de modo que "se pueda garantizar una atención en condiciones de calidad y seguridad para las mujeres".