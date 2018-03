El Castillo de Peracense (Teruel) programa visitas comentadas para todos los públicos

27/03/2018 - 12:59

El Castillo de Peracense (Teruel) ha organizado visitas comentadas a la fortaleza durante los días centrales de Semana Santa: jueves, viernes y sábado, en las que los asistentes podrán disfrutar de las tres salas del castillo, además de dos exposiciones: una dedicada a las armas de asedio y otra de fotografías antiguas.

PERACENSE (TERUEL), 27 (EUROPA PRESS)

El responsable de la gestión del castillo, Jesús Franco, ha asegurado que son fechas "aprovechables para todos", por lo que se ha decidido organizar estas visitas, a las que espera que acudan "entre 1.500 y 2.000 personas". "Los visitantes proceden sobre todo de Zaragoza, Comunidad Valenciana y Madrid, además de la gente que vuelve al pueblo durante las vacaciones".

La visita se desarrolla en dos de los tres recintos que alberga el castillo, en los que se da a conocer la historia de la fortaleza, sus características arquitectónicas y sus leyendas. Franco ha subrayado que la tercera zona ya no se puede visitar porque "muchas personas no podían subir" al encontrarse en el piso superior. Por ello, el acceso a esta zona sigue siendo libre para que los visitantes puedan verlo si lo desean, pero no forma parte de la excursión.

Asimismo, se pueden ver dos exposiciones. La primera está compuesta por 17 armas de asedio a tamaño real que, según ha explicado Franco, "estuvieron operativas durante la Edad Media". La segunda muestra recoge "fotografías del castillo hace treinta años cuando fue restaurado", lo que permite "hacerse una idea" de cómo se encontraba el lugar entonces y cómo se llevaron a cabo las obras de reforma.

Aunque las visitas comentadas se ofrecen los días centrales de Semana Santa, la fortaleza permanecerá abierta al público durante toda la Semana Santa y la siguiente, desde este jueves, 29 de marzo, hasta el 9 de abril.

El precio de entrada al castillo es de 3,5 euros para adultos; tres euros para jubilados, carnet joven y adultos en grupos; dos euros para los niños entre 6 y 14 años, y gratuita para los menores de cinco años.

El horario de apertura es de 10.30 a 14.00 horas y de 15.30 a 18.00 horas. Las visitas guiadas tendrán lugar el Jueves Santo por la tarde y el Viernes y Sábado Santo por la mañana y la tarde. El precio de las visitas es de 1,5 euros a partir de los 14 años.

El Castillo de Peracense, ubicado en la localidad turolense del mismo nombre, se encuentra rodeado de un entorno natural único. Sus constructores aprovecharon la topografía original del terreno para construir un enclave defensivo que se asienta sobre una prolongación rocosa de rodeno escarpada a unos 1.365 metros sobre el nivel del mar.