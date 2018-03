Cuarte reclama un mejor servicios de Correos

27/03/2018 - 13:22

El pleno del Ayuntamiento de Cuarte ha aprobado la moción de CHA para solicitar un mejor servicio de correos en la localidad, así como el apoyo a los trabajadores.

CUARTE (ZARAGOZA), 27 (EUROPA PRESS)

"En Cuarte de Huerva, como en el resto de Aragón, se ha producido un deterioro en la calidad del servicio debido a la reducción de la plantilla que ha pasado de 8 a 7 personas, en lugar de incrementarse al menos en dos trabajadores más, a pesar del aumento de trabajo que ha conllevado su crecimiento demográfico, ya que en 2017 el municipio superó los 13.000 empadronados", ha afirmado el portavoz de CHA en el Ayuntamiento de Cuarte, Bizén Fuster.

La falta de efectivos se ha traducido en no poder llevar a cabo el reparto domiciliario diario, debido también al crecimiento en la paquetería procedente de envíos de venta "on line", que provoca la acumulación de clientes en determinados momentos, especialmente cuando hay menos personal. Todo ello ha ocasionado las quejas de los usuarios, ha relatado CHA en una nota de prensa.

"La moción también solicita instar al Gobierno de España a incorporar en los Presupuestos Generales del Estado las cuantías suficientes para garantizar la prestación de un servicio postal público y de calidad en Aragón, cubriendo las necesidades exigidas tanto a nivel de recursos humanos como técnicos para dar cumplimiento al plazo de entregas a que hace referencia la legislación postal", afirma Fuster.

El servicio público postal viene regulado por la Ley Postal (Ley 43/2010 de 30 de diciembre) y se presta a través de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos S.A. que se configura desde su constitución, como garante del derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas a recibir sus envíos postales todos los días laborables de la semana (artículo 24), que traspone la normativa contenida en la Directiva Europea 2008/6/CE.

"En los últimos años hemos asistido a procesos de privatización que han dado como resultado no solo la disminución paulatina de los derechos laborales de su plantilla sino también una drástica reducción de la calidad del servicio prestado a particulares y empresas. Todo esto está llevando al operador postal a una situación de bloqueo, pérdida progresiva de ingresos y situación financiera comprometida", ha relatado fuster.

DATOS

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en diciembre pasado ya advirtió que Correos había empeorado su servicio de entrega de cartas e incumplido el plazo medio de entrega que exige la Ley Postal.

El 3 de agosto de 2016, en la presentación de su informe anual, este organismo ya exponía que Correos había empeorado en 2015 su servicio de entrega de cartas e incumplido el plazo medio que exige la Ley Postal, habiendo recibido 97.188 quejas de usuarios de todo el Estado, incrementándose así en un 26 por ciento las reclamaciones. El organismo apunta que un 64,1 por ciento de los españoles no ha mandado una carta particular en los últimos seis meses, mientras que otro 67 por ciento dijo no haber recibido ninguna misiva.

El Servicio Postal Universal (SPU) obliga al reparto diario de toda la correspondencia de lunes a viernes -aunque hay excepciones geográficas por baja densidad- Pero, es muy difícil de cubrir si cada año se destruyen casi 2.000 empleos.

Por otra parte la logística es otro de los flecos sueltos que debería de mejorar Correos, según han criticado los sindicatos de CSIF, CCOO, UGT y CGT. El volumen de correo crece y se sigue con la misma logística, debiendo los trabajadores soportar una sobrecarga de peso, ha narrado Fuster.

En Aragón, el 5 de diciembre pasado, la representación sindical criticaba el desmantelamiento de este sector público que ha llegado a tener empleadas en Aragón a 2.000 personas y ahora apenas llega a las 1.500. "Parece haber un interés manifiesto en querer hacer ver que Correos no es viable, solo así es comprensible la política de recortes que llevan sufriendo desde hace cuatro años", ha observado.

"Ni siquiera con la oferta pública de empleo comprometida para el año que viene de 2.234 plazas en toda España se va a poder cubrir la pérdida de empleo que se viene registrando desde 2012. En la última convocatoria del año pasado se ofertaron 1.600 plazas de las que 41 correspondieron a Aragón", ha concluido el portavoz de CHA en el Ayuntamiento de Cuarte de Huerva.