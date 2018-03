Afectados por la Hepatitis C ven "una afrenta" que la subdirectora investigada "se vea promovida a un cargo más alto"

27/03/2018 - 13:21

Creen su marcha al Ministerio "un escándalo de grandes magnitudes" y pedirán a los grupos parlamentarios que exijan "explicaciones"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 (EUROPA PRESS)

La Plataforma de Afectados por la Hepatitis C considera "una afrenta a las víctimas" que la hasta ahora subdirectora xeral de Farmacia del Sergas, Carolina González-Criado, investigada por homicidio imprudente, "no sólo no sea cesada, sino que se vea promovida a un cargo institucional de más alto rango".

A través de un comunicado de prensa, la plataforma recuerda que González-Criado "lleva dos años imputada por delitos de prevaricación y seis casos de homicidio por imprudencia profesional grave", junto con el entonces director xeral de Asistencia Sanitaria y actual gerente del área sanitaria viguesa, Félix Rubial.

Por ello, los afectados consideran "de enorme gravedad" el hecho de que "estos dos investigados por la comisión de graves delitos en el ejercicio de sus cargos" en el procedimiento que instruye el titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Santiago, Andrés Lago Louro, "no sólo no sean cesados, sino que sean promovidos a cargos de mayor responsabilidad".

La plataforma apunta la posibilidad de que la subdirectora de Farmacia del Sergas "va a ser promovida a una Subdirección General en el Ministerio de Sanidad" y, según la información de que disponen, supuestamente sustituirá al "subdirector general de Calidad del Medicamento", el gallego Carlos Lens.

Fuentes de la Xunta han confirmado a Europa Press que Carolina González-criado deja la Administración autonómica para asumir un nuevo cometido en el Ministerio de Sanidad, a raíz de una oferta del departamento de Dolors Monserrat para participar en un estudio relacionado con el área farmacéutica, por lo que ésta ha solicitado el cese a petición propia.

"PROVOCACIÓN"

De este modo, el expresidente de la plataforma y miembro de la Junta Directiva, Quique Costas, ha manifestado en un comunicado que "el mero hecho de que se esté contemplando ese nombramiento no puede ser vivido" por las víctimas más que "como una provocación, un pago por los servicios prestados".

"Para nosotros se trata de un escándalo de grandes magnitudes", ha abundado Quique Costas. Mientras, la presidenta de la plataforma, Elena Rivas, ha expresado su "indignación" por un posible nombramiento que supone, a su juicio, "una afrenta a las víctimas y a sus familias" que "ven impotentes como la presunta responsable de esas muertes es premiada por eso", añade. "Desde luego lo que demuestra es una inconcebible falta de sensibilidad por parte del Ministerio", apostilla.

A raíz de ello, la plataforma anunció que se va a poner en contacto con los grupos parlamentarios de oposición, tanto en el Parlamento gallego como en el Congreso de los Diputados "para que adopten iniciativas en ambas cámaras exigiendo explicaciones por este nombramiento y que intenten frenarlo".