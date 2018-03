Eva Montesinos sobre la salida de Echávarri: "Ha sido un trago muy amargo"

27/03/2018 - 13:45

El alcalde deja de tener agenda y no asistirá al pleno del jueves

ALICANTE, 27 (EUROPA PRESS)

La portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante, la socialista Eva Montesinos, ha calificado de "trago muy amargo" ocupar de forma accidental la Alcaldía, tras el anuncio de la renuncia al acta de Gabriel Echávarri, por su doble procesamiento.

Montesinos ha subrayado que Echávarri deja de tener agenda y que no asistirá al pleno ordinario del próximo jueves. "Soy alcaldesa accidental en las mismas condiciones que cuando está fuera de la ciudad", ha explicado.

En su comparecencia este martes, tras la Junta de Gobierno local, y a preguntas de los medios, Montesinos ha manifestado que este lunes habló con el resto de portavoces. "Es una situación a nivel personal muy difícil, y un trago muy amargo para el grupo socialista y para el partido", ha dicho.

"Ayer apelé a la responsabilidad y sobre todo al respeto y a que, de ahora en adelante, somos los principales actores para hacer que la política sea algo digno y no espectáculos bochornosos como los que hemos podido tener", ha continuado y ha defendido a Gabriel Echávarri como "una persona muy honrada, todo el mundo lo sabe".

"No es un caso de corrupción", ha insistido en relación a su procesamiento por presunto fraccionamiento de facturas en la Concejalía de Comercio y el despido de la cuñada del portavoz del PP en el consistorio y lo ha catalogado como "un asunto administrativo judicializado en aras de que alguien salga beneficiado". Con todo, ha indicado que tiene un "coste político" que "se ha asumido" y por ello, ha pedido "absoluto respeto por el todavía hoy alcalde".

Montesinos ha indicado que los plazos para la investidura arrancan el día 9, con la salida de Echávarri. A partir de entonces, hay diez días naturales para un pleno en el que hacer efectiva la renuncia del alcalde saliente y a partir de ese día, diez días más como "máximo" para el pleno de investidura.

NEGOCIACIONES

Preguntada sobre su candidatura a sustituir a Echávarri, como número 2 de la lista del PSPV en las elecciones de mayo de 2015, Eva Montesinos ha asegurado que "no hay nada que elegir, tendría que renunciar en caso de que no fuera yo y eso, en ningún caso, es discutible porque se hace una lista electoral que se respeta". Y ha manifestado que no va a renunciar.

En cuanto a las negociaciones con el resto de grupos, ha afirmado que las lleva "personalmente" y que ya ha mantenido contactos con algunos partidos de la corporación. "Me queda un grupo con el que hablar y esa es la hoja de ruta", ha descrito.

"A nivel local, voy a hablar con todos, y a nivel autonómico estamos coordinados y estaré formando parte de esas negociaciones para conseguir esos 15 votos de la investidura", ha agregado.

Preguntada sobre si podía avanzar cómo iban las negociaciones, ha señalado que no ve ""procedente" desvelar su desarrollo, ni tampoco decir qué partido era al que todavía no había pulsado. Y sobre el grupo 'popular', ha dicho: "No lo he intentado pero no descarto hablar con ellos".

"Es un momento en fase de inicio y hay cosas que hablar y concretar y seguiremos intentándolo hasta el último día", ha proseguido y ha destacado que "cuanta más gente" dé apoyo a su investidura "mejor para nosotros, y para la ciudad".

Al resto de formaciones les ha pedido "responsabilidad de todos para que el mandato de las urnas se siga dando y que podamos terminar el proyecto de legislatura que iniciamos hace casi tres años y que podamos culminar", ya que de lo contrario el PP gobernaría por ser la lista más votada.

Asimismo, ha indicado que las actuales negociaciones son para la investidura, y que la posible entrada de otros partidos se planteará en contactos "post-investidura, si se da el caso".

PROYECTOS

Cuestionada sobre qué proyectos considera esenciales de cara al final de mandato, Eva Montesinos ha destacado la necesidad de "sacar adelante" los planeamientos urbanísticos que están siendo trabajados para que "la ciudad siga avanzando y creando empleo".

Al respecto, ha opinado que la construcción es un sector "muy importante del PIB de la ciudad, para reactivarlo". Además, ha hablado de la reactivación de los polígonos industriales, el turismo y "muchísimas obras por empezar y terminar para la reurbanización de barrios y que han estado dejados muchísimo tiempo".

FACTURA AL PSPV

Preguntada si a su juicio la situación vivida va a tener consecuencias para el PSPV, Eva Montesinos ha considerado que "no" y ha afirmado: "Si conseguimos mantener la Alcaldía, acabaremos la gestión de legislatura".

Así, ha defendido que el equipo de Gobierno ha llevado adelante "prácticamente" el 70 por ciento del programa electoral y piensan llevarlo "al máximo posible". "En la ciudad sí que se ve todo ese trabajo que se ha hecho", ha opinado, pese a quienes "quieran hablar de parálisis como una cantinela eterna".

En ese sentido, ha apelado al PP para que concrete "a qué se refiere cuando habla de parálisis", y ha relatado que en Urbanismo se sacan licencias que "no se sacaban", y que se trabaja en Turismo, Deportes, Limpieza. "O ayer cuando sacamos la modificación puntual del colegio de La Canyada, después de décadas de reivindicaciones de los vecinos; por cierto, en una comisión donde no había nadie del PP", ha asegurado.