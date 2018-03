El PSOE-A exige al Gobierno central fondos para políticas de vivienda "en la línea de Europa"

27/03/2018 - 13:57

La secretaria de Política Municipal del PSOE andaluz, María Jesús Serrano, ha anunciado que su partido presentará en todos los ayuntamientos de Andalucía una moción para exigir al Gobierno central "que se incrementen los fondos para las políticas de vivienda, para estar en la línea de Europa".

CÓRDOBA, 27 (EUROPA PRESS)

Ello se hace necesario, según ha señalado Serrano en rueda de prensa en Córdoba, porque, "según han precisado distintos organismos, actualmente la inversión pública anual en materia de vivienda de todas las administraciones supone en España el 0,5 por ciento del PIB, mientras la media europea se sitúa en torno al 1,5 por ciento del PIB".

En este sentido, Serrano ha asegurado que el Plan Nacional de la Vivienda 2018-21 es "una nueva tomadura de pelo del PP a España y, en especial, a los jóvenes que son los principales destinatarios de dicho plan".

La también diputada nacional del PSOE por Córdoba ha indicado que el presupuesto de este plan "ha decrecido un 38 por ciento, ya que el anterior estaba dotado con más de 2.300 millones de euros y el nuevo cuenta con algo más de 1.400 millones de euros, y prevé aportar tan solo a vivienda 360 millones de euros anuales, lo que supone el 0,03 por ciento del PIB".

Por eso, los socialistas reprochan "al ministro De la Serna que el Gobierno haya reducido el presupuesto destinado a vivienda en más de un 60 por ciento desde 2011, haya suprimido a 300.000 familias el derecho a préstamos convenidos, que ya tenían reconocido en planes anteriores, y que haya eliminado la renta básica de emancipación a los jóvenes".

Igualmente, María Jesús Serrano ha explicado que el Gobierno "ha dejado a más de 108.000 familias desamparadas, con el temor a no poder hacer frente al pago de su vivienda, dado que dependen de unas ayudas para compra y alquiler que, evidentemente, a fecha de hoy no existen, pese a que les prometieron que podrían empezar a disfrutar de ellas desde el 1 de enero, con la entrada en vigor del nuevo plan y que, en el mejor de los casos, no serán efectivas hasta la segunda mitad de este año".

"MARGINA" A LOS JÓVENES

Por otra parte, la diputada socialista ha criticado que el nuevo Plan Nacional de Vivienda "margina al 90 por ciento de los jóvenes de Andalucía en las medidas de apoyo para la adquisición de una vivienda, al limitar las ayudas a los municipios de hasta 5.000 habitantes".

Ante esto, Serrano ha aclarado que "en los municipios de menos de 5.000 habitantes la demanda de vivienda es muy reducida y, de hecho, solo se encuentran inscritos en los registros municipales de demandantes de vivienda 1.418 personas menores de 35 años en toda Andalucía, por lo que el beneficio de estas ayudas será muy limitado".

Igualmente, la diputada socialista ha manifestado que la Comisión Europea ha alertado en un informe sobre el riesgo de desigualdad y pobreza que aqueja la economía española, debido al alto número de contratos temporales y a la incertidumbre sobre el futuro de las pensiones, "lo que tiene un impacto negativo en la productividad y en la cohesión social, a lo que hay que sumar el incremento del precio del alquiler, que ha supuesto en el último año un 18,4 por ciento en España y un 15,5 por ciento en Andalucía".

"El Gobierno de España --ha proseguido-- debería haber tenido en cuenta estos datos y haber tomado medidas para evitar una burbuja inmobiliaria en torno al alquiler, y haber apostado por recuperar las políticas de construcción de vivienda protegida, que este plan estatal vuelve a obviar".

Por todo ello, desde del PSOE-A, según ha indicado María Jesús Serrano, se exige "que se incrementen los fondos para las políticas de vivienda para estar en la línea de Europa, que se apueste por las ayudas a la rehabilitación, por las ayudas a la VPO, que se establezca un programa de ayudas a personas en situación de desahucio y que se firmen con carácter urgente convenios de colaboración con las comunidades autónomas".