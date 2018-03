El PSOE-A critica que el Gobierno aprueba los presupuestos "tarde, mal y a escondidas"

27/03/2018 - 14:22

La secretaria de Política Municipal del PSOE andaluz, María Jesús Serrano, ha criticado que el Gobierno de la Nación apruebe este martes la remisión a las Cortes del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018, pues, a su juicio, lo hace "tarde, mal y a escondidas".

CÓRDOBA, 27 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa en la sede del PSOE de Córdoba, Serrano ha señalado que "en Andalucía, lamentablemente, esperamos poco" de dicho proyecto presupuestario, "porque, una vez más, el Gobierno de España aprueba los presupuestos a escondidas, porque lo hace en medio de un periodo vacacional, como es Semana Santa", preguntándose la dirigente socialista "¿qué tiene que esconder para que lo haga de esta manera?" el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy.

En cualquier caso, los socialistas andaluces, según ha avanzado Serrano, consideran que "el Gobierno y Rajoy habrán dejado de mirar, una vez más, a Andalucía", como ha ocurrido hasta ahora, pues, "todos los presupuestos de Mariano Rajoy han perjudicado y castigado a esta tierra", como lo demuestra que "el año pasado tuvimos un 36 por ciento menos de inversión en Andalucía, y eso es lamentable".

Ello ha hecho desear a la secretaria de Política Municipal del PSOE andaluz que el presidente del PP-A, Juanma Moreno, "esta vez haya alzado la voz para defender los intereses de Andalucía y los presupuestos no nos castiguen, no nos perjudiquen y no nos maltraten. Ojalá que lo haya hecho, porque, si no, se lo recordaremos, pues sería lamentable" que el líder del PP andaluz "defienda intereses partidarios y no defienda los intereses de los ciudadanos de Andalucía".