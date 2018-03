Turismo.- S.Santa.- Puertos.- El mayor barco del mundo, el Symphony of the Seas, se da a conocer en Málaga

27/03/2018 - 14:35

El puerto de Málaga acoge este Martes Santo al crucero Symphony of the Seas con capacidad para 6.360 pasajeros y con 362 metros de eslora. Se trata del mayor barco del mundo y el nuevo buque insignia de la compañía Royal Caribbean, que debuta en Málaga, siendo esta ciudad la elegida para la presentación mundial de este crucero.

MÁLAGA, 27 (EUROPA PRESS)

El Symphony of the Seas, que tendrá su base en Barcelona, y que ha llegado del astillero francés de Saint Nazaire, donde fue recibido el pasado viernes por Royal Caribbean Internacional de manos del constructor, realizará cruceros de siete noches por el Mediterráneo durante su temporada inaugural. Al puerto de Málaga, volverá el 30 de octubre.

El buque partirá hasta Barcelona a las 22.00 horas y una vez que se aleje por la bocana del recinto, el puerto y la ciudad lo despedirán con fuegos artificiales, poniendo fin a una intensa jornada.

El acto de presentación ha contado con la vicepresidenta Asociada y directora general de Royal Caribbean para la Eurozona, Belén Wangüemert; el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; y el presidente de la Autoridad Portuaria, Paulino Plata, entre otros.

Wangüemert, que ha afirmado que es "un día especial", ha agradecido a los malagueños el que "siempre nos han recibido con mucho cariño cada vez que hemos traído uno de nuestros barcos". Asimismo, ha recordado que el puerto de Málaga ha sido el primero que ha albergado los cuatro barcos de la misma clase, como son el Oasis of the Seas, el Anthem of the Seas, Allure of the Seas y el propio Symphony of the Seas.

Ha detallado, por otro lado, a los periodistas, que el Symphony of the Seas es un barco que "hemos construido pensado en las familias", por lo que "hay mucho entretenimiento para niños, tobaganes, uno de ellos el más alto en el mar; una suit para las familias, para ocho personas con una pared de Lego... todo pensado para el público familiar, que es el target al que nos dirigimos". De igual modo, ha destacado que este barco es "el más innovador" de la compañía.

Sobre las escalas de Royal Caribbean en Málaga, Wangüemert ha valorado que "siempre trabajamos con los puertos y con los destinos constantemente para buscar oportunidades y con Málaga llevamos mucho trabajando en una dinámica muy buena". Es más, ha incidido en que "vamos incrementando nuestras escalas en la medida que vamos teniendo demanda y es un proyecto que siempre está encima de la mesa".

En cuanto al impacto de turismo de cruceros, ha señalado que el estimado en esta escala en Málaga es de unos 400.000 euros en facturación directa, a lo que se añade la indirecta. "Es, básicamente, el primer puerto que visitamos, siendo Barcelona el puerto base; no vamos a plena capacidad, pero hay personal de la compañía, prensa... y hemos podido conocer la ciudad, por lo que son pasos que ayudan a posicionar a Málaga para el futuro".

En este sentido, alcalde de Málaga ha valorado "la oportunidad magnífica" para la ciudad y ha dicho que es "un honor recibir al buque en una presentación mundial", al tiempo que ha incidido en "la visibilidad" que eso supone para la ciudad.

"Nos importa la visibilidad, el encanto de Málaga, su atractivo y lo que se ha ido consiguiendo en estos años para que sea bien conocido", ha asegurado De la Torre, que ha incidido también en la repercusión que tendrá esta estancia y escala en Málaga: "Esto tiene efectos positivos", ha asegurado.

A juicio del regidor, es "importante" que la compañía vuelva a plantear dentro de sus objetivos hacer escala en Málaga y "quien sabe si puerto base", ha asegurado, añadiendo que "estamos encantados de que eso ocurra y daremos todas las facilidades, entre el puerto y la ciudad".

Al respecto, Wangüemert ha explicado que tienen diez escalas en Málaga, en cinco barcos distintos, además de que "seguimos trabajando muy cerca con el puerto, con la ciudad, con los operadores de terminales para buscar proyectos".

"Tenemos barcos en construcción, a futuro, y vamos a incrementar nuestra capacidad en un 60 por ciento, por lo que siempre estaremos buscando nuevos destinos y puntos", asegurando que con Málaga "tenemos una relación de muchos años y el atractivo de la ciudad y del puerto es innegable, por lo que seguimos en esta dinámica de trabajo tan positiva y veremos lo que vendrá en el futuro".

Por último, De la Torre ha subrayado, por otro lado, que la "alianza puerto ciudad funciona" y "estaremos tratando siempre de promocionar para que, en definitiva, se lleven el mejor recuerdo de Málaga".

Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria ha dado la bienvenida al barco que "está en su casa: aquí tiene un puerto amigo, dispuesto a colaborar y para nosotros es una satisfacción, alegría y privilegio el haber sido el puerto primero del mundo en recibirlo".

"Málaga está volcada con su puerto, esta ciudad y este entorno que tenemos son zonas muy turísticas y lugares por tanto magníficos, para ser espacios donde puedan salir cruceros, ser punto de origen", ha señalado Plata, asegurado que "en eso estamos trabajando". "Royal Caribbean es un gran colaborador y lo que deseamos es trabajar conjuntamente para que esto se pueda convertir en una realidad", ha incidido.

En este punto, ha señalado, además, que "estamos trabajando todos, codo con codo, para construir un buen destino para cruceros". "Málaga se está convirtiendo en un destino turístico de primer nivel en Europa y lo que pretendemos es que también lo sea en el ámbito de los cruceros".

También Plata ha valorado que la actividad de los cruceros "es muy complementaria con el turismo tradicional", por lo que también ayuda a reactivar la economía de Málaga y a que el turismo tenga continuidad y superar la estacionalidad.

Al término de la atención a la prensa, el alcalde de Málaga ha hecho entrega a la vicepresidenta asociada y directora general de Royal Caribbean para la Eurozona, Belén Wangüemert, de una placa "que recoge nuestra gratitud por haber escogido a Málaga para la presentación mundial".

BARCO

Este nuevo buque es el número 25 de la flota de Royal Caribbean y cuarto de la clase' Oasis', que realizará cruceros de siete noches por el Mediterráneo de abril a octubre.

Málaga capital ha sido la única ciudad del mundo que haya albergado en un periodo de 48 horas a los cuatro buques insignias de la misma clase, considerados los barcos más grandes de la industria: el Oasis of the Seas, el Anthem of the Seas, Allure of the Seas y el propio Symphony of the Seas.

Desde abril y hasta la llegada del otoño realizará cruceros de siete noches por el Mediterráneo saliendo de Barcelona como puerto base y hará escala en Palma de Mallorca, en España; Provenza (Francia) y Florencia, Pisa, Roma y Nápoles (Italia).

ACTIVIDADES

Este Martes Santo, con motivo de la llegada del barco, la ciudad y el puerto han preparado una serie de actividades para hacer partícipes a la ciudadanía y a aquellos visitantes que quieran acercarse a los muelles portuarios.

El barco ha atracado en la Terminal A de cruceros, situada en la zona de Levante. Durante la jornada, los representantes institucionales, junto a la Agencia Marítima Condeminas --empresa consignataria del buque--, han realizado el tradicional intercambio de placas conmemorativas con el capitán en una recepción celebrada a bordo. Además, el Paseo de Levante, desde la Farola a la Terminal de cruceros, se ha engalanado para recibir a este coloso del mar.

De igual modo, las instituciones organizadoras del puerto y la ciudad y la compañía Royal Caribbean han desarrollado un evento solidario, con el objetivo de que los ciudadanos sean partícipes de esta jornada tan especial, como ya lo hicieron con la primera escala del 'Oasis of the Seas' en 2014.

El concierto de Mr. Propper, en colaboración con el Festival de Cine de Málaga; animación para los más pequeños, 'foodtrucks' y 'photocall' serán algunas de las iniciativas.