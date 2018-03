Argüelles (IU) reprocha a Ciudadanos que apoye los PGE y no respalde el crédito extraordinario en Asturias

27/03/2018 - 14:31

El coordinador de IU en Asturias, Ramón Argüelles, ha reprochado a Ciudadanos que apoye los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y no respalde el crédito extraordinario que deberá someterse a votación en Asturias para paliar los efectos de la prórroga presupuestaria.

OVIEDO, 27 (EUROPA PRESS)

En una nota de prensa ha rechazado la actitud de Ciudadanos, y ha asegurado que esta postura "a quien de verdad perjudica es a la población". Argüelles ha reprochado al portavoz de Ciudadanos, Ignacio Prendes, "su actitud obstruccionista" frente al crédito extraordinario que contrasta con su "colaboracionismo con la derecha y el Gobierno de Rajoy para aprobar las cuentas del Estado".

"Me sorprende que sean capaces en España, en el Gobierno de España, de aprobar un presupuesto a Rajoy en menos de 24 horas; un presupuesto a un Gobierno corrupto con el cual firmaron unos acuerdos para transparencia, para que los corruptos no siguieran gobernando, para medidas contra la corrupción que no ha cumplido ninguna", ha criticado. En ese sentido, ha añadido que si hubieran hecho la tercera parte del esfuerzo en Asturias "el escenario sería muy diferente".