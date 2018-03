Presupuestos. cs subraya que se puede hacer política social "con cabeza y cuadrando las cuentas"

La dirección nacional de Ciudadanos subrayó este martes que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado presentado por el Gobierno demuestra que se puede hacer política social "pero con cabeza, con sentido común y cuadrando las cuentas".

Lo dijo en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, después de escuchar la exposición de los Presupuestos por parte del Gobierno y tras el acuerdo alcanzado el pasado fin de semana con su partido.

Con esa exposición Ciudadanos ha comprobado que el acuerdo "es una realidad" y que los compromisos pactados están contenidos en el proyecto, lo cual es "una buena noticia" para el país en su conjunto y para determinados sectores en particular, y garantiza la estabilidad necesaria para "apuntalar" la recuperación y el crecimiento económico.

Con estas cuentas "dejamos atrás años y años de recortes, de subidas de impuestos y de incumplimientos de la senda de déficit" y se demuestra de nuevo que "desde el 'no es no' no se consigue nada en política, no se construye nada ni se consigue nada beneficioso para España". Junto a ese mensaje dirigido al PSOE, criticó a quienes prefieren la "política de pancarta" frente al prgamatismo, y que seguirán defendiendo la subida de las pensiones de acuerdo con el IPC y oponiéndose a unas cuentas que las suben más de eso.

Aunque es labor del Gobierno buscar los apoyos necesarios para asegurar la aprobación de los Presupuestos, Villegas insistió en que Ciudadanos "da por descontado" el apoyo del PNV porque "después de cobrarse el cuponazo que le regalaron el PP y el PSOE" no se entendería otra cosa. Si no es así, remachó, "no le salió muy bien la negociación" al Ejecutivo.

