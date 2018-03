Saint-Gobain augura un crecimiento de su producción para viviendas, pero no espera crear más empleo

El delegado de Saint-Gobain para España Gianni Scotti ha augurado un crecimiento en la producción de vidrio para construcción en las instalaciones de Avilés, aunque esto no supondrá un incremento del número de empleos. Por el contrario ha asegurado este martes, en una visita junto al presidente del Principado, Javier Fernández, que en el sector de la automoción, su otra línea, "tenemos una guerra todos los días por la competitividad internacional".

Scotti ha señalado que la edificación tiene unos estándares de calidad que no puede ser aceptado en el futuro. "El 40% de la energía consumida es por la calefacción y el 80% de esa puede ahorrarse con una intervención en el mantenimiento, así que podemos crecer en la fabricación de vidrio y creo que vamos a mejorar".

Las estimaciones de Saint-Gobain son invertir en la planta de Avilés 21 millones de euros a lo largo de los próximos cinco años "para continuar el desarrollo de la calidad y mantener el máximo nivel persiguiendo una evolución del producto más avanzado y perfeccionado". En la actualidad cuenta con 463 trabajadores, más otros 327 vinculados de contratas permanentes.

El presidente del Principado, Javier Fernández, ha reconocido que "hemos visto cosas que no se conocen en Asturias, como los parabrisas para modelos de alta gama de Ford en Estados Unidos". Se trata de uno que permite proyectar el cuadro de mandos en el parabrisas, lo que hace que no se quite la vista del mismo mientras se conduce.

"Tenemos una industria muy innovadora, con componente tecnológico muy importante, que exporta es un motivo de satisfacción", ha dicho Fernández. Y ha vinculado la actividad industrial con el carbón: "cuando a veces defendemos su permanencia lo hacemos porque esos marginales que marca el carbón permitirán que la tarifa eléctrica sea más baja que si lo sustituimos por otras energías de manera inmediata".