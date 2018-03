Colomer afirma que los touroperadores transmiten "confianza y credibilidad" hacia la Comunitat, pese al Brexit

27/03/2018 - 14:50

Asegura que no se refleja en las reservas ni en el negocio, el posible despertar de otros destinos como Túnez, Egipto o Turquía

Asegura que no se refleja en las reservas ni en el negocio, el posible despertar de otros destinos como Túnez, Egipto o Turquía

VALÈNCIA, 27 (EUROPA PRESS)

El secretario autonómico de la Agència Valenciana del Turisme, Francesc Colomer, ha admitido este martes que, pese a que existe cierta "inquietud" por el Brexit y la posible incidencia que tenga en el turismo, ha asegurado que los principales operadores turísticos transmiten "confianza y credibilidad" hacia la Comunitat.

Así lo ha indicado Colomer en una comparecencia en la comisión de Industria, Comercio, Turismo y Nuevas Tecnologías de Les Corts para informar sobre la participación de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT) en la Feria Internacional del Turismo (Fitur) 2018 y realizar un balance sobre la presencia de la Comunitat en el certamen.

En su intervención, Colomer ha abordado las posibles consecuencias del Brexit y, en este sentido, ha indicado que algunos touroperadores hablan de un despertar por recuperar destinos como Túnez, Turquía o Egipto como así demuestran las exploraciones en los buscadores como Google. No obstante, ha puntualizado que a la hora de hacer reservas, cerrar negocios o paquetes "no se han producido grandes informaciones o un desenlace" que haga pensar que en 2018 el mercado británico no tendrá un comportamiento que no sea el esperado.

A su juicio, el Brexit introduce "incertezas" y la clave estará en "la letra pequeña" del acuerdo de desconexión con la UE, por lo que ha insistido en la necesidad de defender "a capa y espada" que, pese a las decisiones políticas, no se rompan las barreras y se mantenga el estado social y la hospitalidad para que "los británicos se sigan sintiendo a gusto en nuestra casa". "El turista británico sintoniza muy bien con la oferta de la Comunitat", ha reivindicado.

Además, ha subrayado que los principales operadores turísticos "transmiten una sensación de confianza y credibilidad" hacia el destino Comunitat Valenciana.

LA OPINIÓN DE UN ANÓNIMO, MÁS RELEVANTE

Tras explicar que la Comunitat en Fitur llevó a cabo unas 60 presentaciones y ruedas de prensa, cerca de 50 acciones enograstronómicas y 63 catas y solo en lo que se refiere al turismo de festivales se mantuvieron 70 contactos, ha indicado que la conclusión que saca de su asistencia es que "el sector ha demostrado tener capacidad de iniciativa y de reintentarse", tras el cambio de mentalidad y de hábitos de consumo.

En este sentido, ha puntualizado que hoy en día el marketing más importante y eficiente es "la propia prescripción al destino que hacen los usuarios, los 'instagramers', 'influencers' o blogueros". "Cualquier rincón puede ser fotografiado y dar la vuelta al mundo y eso es un gran reto para cuidar constantemente el espacio que ofrecemos a los turistas", ha indicado.

Para Colomer, "la opinión de un anónimo es ya mucho más relevante" que lo que puedan hacer en Fitur o en otras ferias. "Todo cambia y también la manera de promocionar y, aunque deberemos de ir a las ferias generalistas, especializarnos y ser más profesionales, me llevo la idea de que el sector ha demostrado capacidad de iniciativa, de reintentarse y que está incrustado ya del cambio de mentalidad", ha apuntado.

Por ello, ve "muy complicado" poder extraer unos resultados de su asistencia al certamen, aunque sí ha admitido que ha recibido "buenas vibraciones". Sin embargo, ha remarcado que "lo que toca es no creerse nunca los buenos resultados y espabilar como si se acabara el mundo".

"SALIR DE LA ZONA DE CONFORT MENTAL"

"El público que elige destinos en base a los estímulos que reciben en una feria como Fitur no superan el 1%, por lo que la labor está en la constancia, en perseverar y en la agenda de reuniones con intermediarios", ha indicado para apuntar que lo último que se puede hacer es quedarse en una "zona de confort mental" porque eso "es una especie de corredor de la muerte para el sector turístico que está muy despierto y con ganas de reivindicar y no conformarse".

Preguntado por si allí abordó con el sector la problemática de la economía sumergida y los apartamentos ilegales, el secretario autonómico de Turismo ha indicado que se celebró un foro sobre esta cuestión en el que participó el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, quien mostró la necesidad de que la administración central tuviera una postura "más contundente" frente al fenómenos de las plataformas digitales. "Fue un buen momento para reivindicar a la administración del Estado que tome una posición más activa y de liderazgo para hacer políticas en ese sentido", ha considerado.

TASA TURÍSTICA

Sobre la tasa turística y si hubo algún "feedback o preocupación" por parte de los profesionales del sector a una posible implantación de este gravamen en el futuro, Colomer ha negado que este tema se abordara en las distintas reuniones que mantuvo. "No tuvimos ningún feedback en ese sentido porque tampoco es el espacio para hacer esos debates", ha dicho.

Por otro lado y preguntado por avances en el plan de formación para trabajadores del sector hotelero, con ayudas de 10.000 euros por empleado para "acabar con la precariedad" que anunció Puig en el certamen, ha manifestado que le consta que desde el Servef se está "pactando" con los agentes sociales y económicos los términos de ese acuerdo para estimular la prolongación de la contratación.