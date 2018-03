Cataluña. el pp emplaza a torrent a buscar un candidato "con expectativa de ser investido"

27/03/2018 - 14:44

MADRID, 27 (SERVIMEDIA)

La dirección del PP emplazó este martes al presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, a buscar un candidato a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña "con expectativa de ser investido".

En rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, el secretario general del Grupo Popular, José Antonio Bermúdez de Castro, subrayó que el artículo 155 de la Constitución sigue vigente en Cataluña porque el Parlamento autonómico ha sido "incapaz" de encontrar un candidato que concite un apoyo suficiente, que no esté "preso o huido o que no tenga cuentas pendientes con la Justicia", y eso, precisó, no es responsabilidad del PP ni del Gobierno, sino de la mayoría parlamentaria en Cataluña.

Insistió en que Cataluña necesita y merece una etapa "de normalidad, de sentido comú, de respeto a la legalidad", y por ello emplazó a Torrent a abandonar "la tormenta" y recuperar la normalidad. Para ello, "lo que debería hacer es encontrar a un candidato con expectativa de ser investido", y no seguir utilizando el Parlamento "como ariete", lo cual es una "profunda insensatez e irresponsabilidad".

