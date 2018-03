El Festival de Danza Contemporánea de Navarra se celebrará del 29 de abril al 13 de mayo

27/03/2018 - 15:04

El Festival de Danza Contemporánea de Navarra (DNA), organizado por la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana en colaboración con la Fundación Baluarte, dará comienzo el 29 de abril, coincidiendo con el Día Internacional de la Danza, y se extenderá hasta el 13 de mayo.

PAMPLONA, 27 (EUROPA PRESS)

El programa, que incluye una veintena de espectáculos además de talleres, encuentros, charlas-coloquio y residencias de artistas, ya está disponible en la página web oficial del festival, así como la venta de entradas para algunos de los espectáculos previstos, ha destacado el Gobierno navarro en un comunicado.

En total, se han programado 18 espectáculos en teatros y espacios públicos de once localidades navarras: tres talleres; dos encuentros, uno de la Red iberoamericana de festivales internacionales de videodanza y otro de expansión artística; dos charlas-coloquio y una master class con artistas; y tres residencias impartidas por compañías de danza locales, nacionales e internacionales.

Los espectáculos para los que ya están disponibles las entradas son 'Gustavia', de Mathilde Monnier y La Ribot, el 11 de mayo en el Teatro Gayarre de Pamplona; y 'Sin baile no hay paraíso', de Pere Faura, con doble función: el 4 de mayo en el Teatro Gaztambide de Tudela y el 5 de mayo en la Casa de Cultura de Villava.

Estas funciones se suman a tres estrenos absolutos en DNA, como 'Erritu' de Kukai/Sharon Fridman, en el paraje singular del Santuario de San Miguel de Aralar, el 30 de abril; 'The Night: Visioning a Post-Capitalist Society While We Sleep' de los daneses hello!earth, del 5 al 12 de mayo, en la Ciudadela de Pamplona; y 'Gala' de Jérôme Bel, los días 9 y 10 de mayo, que el festival acogerá gracias a la colaboración con el Auditorio Barañáin.

ACCIONES PARALELAS

Aunque DNA inicia su programa oficial de actividades el 29 de abril, ya se está desarrollando alguna actividad paralela como la residencia educativa 'Danza y Ecología' a cargo de la compañía Zuk Performing Arts de la navarra Itsaso A. Cano, en colaboración con alumnado de hip hop de la Casa de Cultura de Ribaforada.

El resultado de esta residencia, en la que se utilizan la danza y el vídeo como herramientas de sensibilización en torno a la preservación del medio ambiente en la Ribera Navarra, será la obra 'Ura', que se estrenará en esta localidad el 4 de mayo.

Además, ha finalizado el proceso del casting iniciado en febrero para el espectáculo 'Gala'. Tras un mes y medio de trabajo, se ha seleccionado a 20 personas para participar en esta obra dirigida por Jérôme Bel.

Con este festival, la Dirección General de Cultura apuesta por "la atención a la diversidad, el desarrollo y la visibilidad de las artes escénicas, la promoción de la danza y sus procesos creativos, la innovación, la creación contemporánea y la apertura a las últimas tendencias y los lenguajes de vanguardia". DNA pretende consolidarse como "herramienta para el desarrollo de la danza en Navarra".