Castejón pedirá a la Autoridad Portuaria que financie el soterramiento del AVE a Cartagena y el 3º hilo para mercancías

27/03/2018 - 15:30

La alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, solicitará a la Autoridad Portuaria que, dada su disposición a financiar obras ferroviarias para el transporte de mercancías, pague el soterramiento de las líneas ferroviarias a su entrada a la ciudad y agilice con su inversión la puesta en marcha del tercer hilo que facilite el tráfico portuario.

CARTAGENA (MURCIA), 27 (EUROPA PRESS)

"Está muy bien que la Autoridad Portuaria pague la variante de Camarillas", ha señalado, "pero no puede olvidarse de Cartagena ya que por muy bien preparada que esté la llegada del AVE a Murcia, si no se ejecuta el trazado a nuestra ciudad en las condiciones adecuadas, el puerto no se beneficiará del mismo".

A su parecer, "es de lógica que sus principales inversiones en este sentido se centren en nuestro municipio". Así que, si allí ya está invirtiendo 43 millones de euros, "no tendrá problemas en pagar algunas infraestructuras para que el AVE llegue a Cartagena en las condiciones adecuadas", ha indicado Ana Belén Castejón.

En este sentido, la primera edil propondrá en el próximo consejo de administración de la Autoridad Portuaria que financie el soterramiento a la entrada a la ciudad y el tercer hilo que agilizará la llegada de los trenes de mercancías al puerto, según informan fuentes municipales.

La alcaldesa comparte con la Confederación de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC) y con la Cámara de Comerciantes de Cartagena la preocupación de que la alternativa este, que defiende el Ministerio de Fomento, sea insuficiente para soportar el tráfico ferroviario que el puerto requiere, la llegada de trenes de alta velocidad y la necesaria conexión del municipio de Cartagena con la red de cercanías.

"Pongo un ejemplo claro. Las mercancías deben transportarse de noche, por lo que el tránsito de la Alta Velocidad a esa hora será imposible. Nos limitaremos a dos o tres trenes durante el día, que serán insuficientes si queremos una red de transporte ferroviario realmente eficaz", ha explicado la alcaldesa.

Por este motivo, Ana Belén Castejón va a pedir que no sólo se construya el tercer hilo para adaptar la línea al ancho europeo (AVE y mercancías), al que no se opone, sino que además se ejecute la Alternativa Oeste, por Fuente Álamo, con lo que las líneas de la zona este quedarían prácticamente en exclusiva para el tráfico ferroviario y la red de cercanías, a la que no puede renunciar Cartagena.

Además, con esta propuesta el puerto de Cartagena podría sacar sus mercancías a través del baypass de Beniel para el centro y este del país, y a través de la alternativa oeste podrían llegar a Andalucía sin necesidad de pasar por Murcia.

"Ahora es el momento de que el nuevo presidente de la Autoridad Portuaria demuestre su verdadera implicación con Cartagena y dé un paso al frente para hacerse cargo del coste de estas propuestas que beneficiarían a nuestro puerto en gran medida. Cartagena es el cuarto puerto de España y el primero en tráfico de mercancías. Si queremos que siga creciendo no podemos planificar unas infraestructuras que queden obsoletas a medio plazo", ha señalado Castejón.

La alcaldesa tiene previsto presentar también en el próximo pleno municipal una iniciativa para que todos los grupos políticos respalden esta propuesta.