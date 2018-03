Interior dice que "no puede transformar la realidad social de un barrio" tras los incidentes en La Línea

27/03/2018 - 16:20

El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, ha indicado que el Ministerio de Interior "no puede transformar la realidad social de un barrio" en alusión al incidente registrado el domingo en La Línea (Cádiz) y ha afirmado que el hecho de que vecinos "salgan a proteger a un delincuente" revela que existe "un serio problema detrás, que se resuelve con una acción integral".

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 27 (EUROPA PRESS)

"Nuestra obligación es hacer que Policía Nacional tengan las mejores condiciones de trabajo posible pero lo que no puede hacer el ministro, lo que no puede hacer el secretario de estado de Seguridad, es transformar la realidad social de un barrio ya que eso corresponde a otras administraciones", ha trasladado Nieto este martes a preguntas de los periodistas.

Tras mantener una reunión de trabajo con el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, ha considerado que no "es de recibo" que en una actuación en la que integrantes de agentes "se jugaban el tipo y, en muchos casos, la vida", haya una "reacción" de los vecinos "amparando al delincuente, y agrediendo y atacando a las fuerzas y cuerpos de seguridad".

"No entendemos cómo se puede producir esto en determinadas zonas y ámbitos", ha admitido Nieto, quien ha apelado a hacer una "reflexión para ser capaces de ver la realidad de lo que está ocurriendo". "No es normal, no es un problema policial", ha añadido para abogar por inversiones en educación, en servicios sociales y en "la normalización de determinadas zonas".

En esta línea, ha apuntado a la necesidad de acometer "una actuación integral" para abordar el "problema serio que hay detrás" de incidentes como el registrado el domingo en La Línea y ha confiando "en que se haga y se haga en condiciones".

"Hemos introducido una mejora salarial, vamos a seguir mejorando los medios materiales de los que disponen Policía Nacional y Guardia Civil, y vamos a seguir mejorando las infraestructuras como cuarteles y comisarías pero no todo se puede resolver con actuaciones policiales", ha concluido Nieto.