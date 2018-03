El PP de Sóller critica el "inmovilismo" y "falta de previsión" del Ayuntamiento por la acumulación de cañas en la playa

27/03/2018 - 17:11

Enlaces relacionados Empresas españolas apuestan por los proyectos de transporte en Reino Unido (28/02)

El PP de Sóller ha criticado este martes el "inmovilismo" y "falta de previsión" del Ayuntamiento por la acumulación "masiva" de cañas en la playa tras la limpieza del torrent de Fornalutx por parte de la Conselleria de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca.

PALMA DE MALLORCA, 27 (EUROPA PRESS)

En un comunicado, el PP de Sóller ha argumentado que "no basta que el equipo de gobierno se queje ahora" sino que "debería haberse coordinado con la Conselleria para que no se repitiera lo ya vivido el año pasado". "El alcalde y los suyos no aprenden de absolutamente nada", han reprochado.

En este contexto, el PP ha alertado de que "la imagen que se está dando es lamentable" y que ya no se pueden contrarrestar los "efectos perjudiciales" pro las "numerosas imágenes tomadas" de la playa "llena de suciedad".

El PP también ha recalcado el "daño económico" que esto puede suponer para los 'sollerics' y ha exigido al equipo de gobierno "que se limpie con la máxima rapidez posible y que tomen las medidas necesarias para que no se vuelva a repetir".