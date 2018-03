Higueras afronta con responsabilidad y "una ilusión gigantesca" su nueva tarea al frente de Fomento y Vivienda

27/03/2018 - 17:26

José Manuel Higueras Lorite afronta con responsabilidad y "una ilusión gigantesca" su nueva tarea al frente de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de la Junta en Jaén.

JAÉN, 27 (EUROPA PRESS)

Así lo ha puesto de relieve en la comparecencia que ha ofrecido, junto a la delegada de la Junta, Ana Cobo, una vez que el Consejo de Gobierno ha aprobado este martes su nombramiento en sustitución de Rafael Valdivielso.

El ya exdelegado "ha presentado su renuncia por motivos personales", según ha precisado Cobo. "Nosotros lo que tenemos hacer es aceptarla y desearle lo mejor", ha dicho no sin agradecer "su trabajo durante tantos años en la Junta de Andalucía y su implicación por este proyecto".

De Higueras, al que ha dado la bienvenida, ha explicado que es de la capital jiennense, abogado y "toda su trayectoria profesional ha sido en la empresa privada", de modo que se incorpora ahora al ámbito público. "Pero es verdad que por su trayectoria tiene un amplísimo conocimiento de la provincia, así que la mejor acogida y tendrá todo nuestro apoyo", ha comentado.

El nuevo responsable de Fomento y Vivienda ha agradecido la confianza depositada en él tanto por la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y el consejero del ramo, Felipe López, como por el secretario general del PSOE en la provincia, Francisco Reyes.

Especialmente cuando, según ha detallado, es "alguien nuevo un poco en estas lides de la administración pública", a la que llega, en todo caso, "con una ilusión gigantesca y ganas de trabajar desde ya" para intentar "hacerlo lo mejor posible".

"No me lo esperaba. Siempre he estado a disposición del partido y lo que se necesite. Tengo una trayectoria larga de muchas cosas y para mí ha sido como una especie de premio. Lo tomo así, con una responsabilidad bastante grande y vértigo de una delegación que es muy protagonista en muchos aspectos", ha apuntado Higueras sobre su nombramiento.

Ahora, una vez que acaba de "aterrizar", pretende analizar el trabajo realizado, que "es bastante bueno y justo", y actualizarse con los "muchos" proyectos que dependen de este departamento autonómico en la provincia.

"No llego con un ánimo rupturista, en absoluto", ha comentado no sin señalar que va a intentar trabajar por las cosas pendientes en la capital, "que son bastantes", y, "por supuesto para toda la provincia", de modo que les "gustaría darle un impulso en la medida de lo posible".

Ello, además, buscando "la transparencia de la administración pública y también la cercanía con los ciudadanos", explicando "las cosas que hace la Delegación de Fomento y Vivienda, que son muchas", según ha indicado su nuevo titular.

Sobre uno de los proyectos en los que está implicada, el tranvía de Jaén, la delegada del Gobierno andaluz ha reiterado, a preguntas de los periodistas, que se sigue "trabajando con mucha ilusión". Ha aludido, igualmente, al "compromiso tan importante" para declararlo de interés metropolitano manifestado por Susana Díaz. "Desde la Junta vamos hacer lo posible y lo imposible para que tengamos tranvía cuanto antes", ha subrayado.

Con respecto al área de vivienda en la capital, Cobo ha considerado que "tiene gran necesidad de actuar" y requiere "la implicación de todas las entidades", como ya apuntó Felipe López en la visita que hizo este lunes al casco antiguo.

"El Estado tiene un Plan de Vivienda, la Junta el suyo, pero el Ayuntamiento es quien más tiene que decir al respecto. Hace falta esa coordinación y ese impulso que ayer planteó desde la Junta, si es acompañada por el resto de administraciones se pueden hacer actuaciones tan interesantes como Huelva, Granada, Cádiz o Sevilla", ha concluido.