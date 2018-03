En Marea ve "una provocación" el "más que probable nombramiento" por el Ministerio de la subdirectora investigada

27/03/2018 - 17:55

Pide "explicaciones" a la Consellería de Sanidade y al Ministerio que "rechace la posibilidad de nombrarla"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 (EUROPA PRESS)

La portavoz de sanidad de En Marea, Eva Solla, ha considerado "un provocación y un insulto" el "más que probable nombramiento" por parte del Ministerio de Sanidad de la hasta ahora subdirectora xeral de Farmacia del Sergas, Carolina González-Criado, investigada por homicidio imprudente en la causa de la Hepatitis C.

Según han confirmado fuentes de la Xunta, Carolina González-Criado deja la Administración autonómica a raíz de una oferta del departamento de Dolors Monserrat para participar en un estudio del área farmacéutica.

"Desde Marea queremos pedirle explicaciones a la Consellería de Sanidade para saber qué valoración hace y si conoce ese más que probable nombramiento de Carolina González-Criado dentro del Ministerio de Sanidad", ha manifestado Solla.

Asimismo, el grupo de En Marea reclama, además, a la Consellería de Sanidade "qué valoración hace teniendo en cuenta que es una persona imputada por un presunto homicidio imprudente relativo a la no proporción de los tratamientos de Hepatitis C en el momento en el que la Xunta no tenía aprobado el plan de tratamiento".

"Nos parece una provocación y un insulto que, a pesar de que aún se está llevando a cabo esta instrucción y esta persona aún puede ser juzgada, por parte de la Xunta no se tenga en consideración esta circunstancia y tampoco por parte del Ministerio, despreciando el dolor de las familias y de las víctimas, de las personas que fallecieron sin recibir los tratamientos", ha manifestado.

POLÍTICA FARMACÉUTICA

"Y despreciando también evidentemente su situación con relación a la Justicia", ha abundado, para pedir a la Administración "que tome cartas en el asunto" y que "el Ministerio rechace la posibilidad de nombrarla".

"Desde luego queremos saber también qué va a hacer la Consellería de Sanidade y qué opinión le merece que una persona que hasta ahora también mantiene un cargo en la Administración pública pese a estar imputada por presunto homicidio imprudente, vaya a ser un elemento circunstancial dentro de la política farmacéutica del Ministerio de Sanidad", concluye.