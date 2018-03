Puigdemont pide unidad al soberanismo y avisa: "No me rindo en la defensa de mis ideales"

27/03/2018 - 18:10

El expresidente de la Generalitat y diputado de JxCat Carles Puigdemont ha hecho un llamamiento este martes a la unidad del soberanismo y ha avisado: "No me rindo. Pese a las adversidades, no desfalleceré en la defensa de mis ideales".

BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)

Lo ha dicho a través de un mensaje en su cuenta de Instagram recogido por Europa Press, donde ha añadido: "Desde aquí hago una llamamiento a la unidad del soberanismo, esta será una lucha larga pero acabará bien".

Puigdemont, detenido en la cárcel alemana de Neumünster desde el domingo, también agradece la muestras de apoyo que está recibiendo "en Catalunya, en Europa, por carta, en las redes sociales y también en la calle pacíficamente".