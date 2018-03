Los guardias civiles que protegerán a Zapatero en Lanzarote prestarán servicio "a la intemperie", según denuncia AEGC

28/03/2018 - 10:07

La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha denunciado este miércoles que los agentes que protegerán al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero durante sus vacaciones en la isla de Lanzarote tendrán que prestar servicio "a la intemperie".

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 28 (EUROPA PRESS)

"No es la primera vez que ocurre que los agentes destinados a proteger al expresidente en sus vacaciones canarias no lo hagan con una condiciones higiénicas idóneas y con un lugar físico desde el que prestar el servicio", ha lamentado la Asociación que engloba todas las escalas y empleos de la Benemérita en una nota de prensa.

De esta manera, AEGC ha explicado que se vuelve a repetir la misma escena en las vacaciones del expresidente Zapatero. "Él disfrutando de sus días de asueto en Famara --ha añadido-- y los guardias civiles que deben hacerle las labores de escolta prestando el servicio en penosas condiciones".

"Por no tener, los agentes carecen hasta de un aseo en el que poder lavarse o realizar sus necesidades fisiológicas. Por no decir que no tienen ni una sombra en la que cobijarse del calor canario ya que la vigilancia, por la falta de medios, se hace a pie de calle de forma estática", ha insistido la asociación.

Asimismo, ha criticado que esta situación no es nueva y que ya se han presentado quejas por las circunstancias del servicio en antiguas vacaciones, además de recordar que la Comandancia de Las Palmas ha realizado las pertinentes gestiones para la instalación de una caseta de obra con aire acondicionado que preste la función de garita, así como la instalación de un inodoro químico, peticiones ante las que el Gobierno, según AEGC, no ha respondido.

"Somos conscientes que la instalación de la caseta solicitada por la Comandancia no depende del ex presidente, sino, como de Moncloa, pero sí dependen del señor Zapatero el que los guardias civiles que velaran por su seguridad puedan llevar a cabo su trabajo con todas las garantías de seguridad tanto para el como para los agentes", ha concluido.