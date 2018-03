La ONCE reparte 350.000 euros en la avenida de Europa de Málaga capital

28/03/2018 - 10:32

El sorteo de la ONCE de este pasado Martes Santo ha dejado parte de su suerte en Málaga donde Juan Antonio Campaña, vendedor desde 2008, ha vendido diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno repartiendo así 350.000 euros en su punto de venta ubicado a las puertas de un bar en la confluencia entre la avenida de Europa y de la Paloma en la barriada de la Paloma de la capital.

MÁLAGA, 28 (EUROPA PRESS)

Asimismo, Campaña ha señalado que le hubiera gustado que le tocara también una parte del premio y ha explicado que "lo tuve en las manos y no me quedé ninguno", pero ha asegurado que "estoy muy contento porque la gente me decía que era un ruina, que no daba un premio, así que imagínate la satisfacción que tengo ahora". Asimismo, ha detallado que "por el número que es", Campaña cree que ha dado la suerte "entre gente de paso más que entre clientes habituales".

El mismo sorteo, que estaba dedicado al 25 Aniversario de la Hermandad de la Negación de San Pedro de Cuenca, ha repartido el mismo premio, otros 350.000 euros respectivamente, en Canarias y la Comunidad Valenciana, según han informado desde la ONCE a través de un comunicado.

La ONCE se ha volcado este año con la Semana Santa de Andalucía con siete sorteos que tienen o han tenido ya como motivo alguna de las Hermandades de la Comunidad Autónoma y que suponen un total de más de 46 millones de cupones con imágenes andaluzas, entre las que se encuentran el Cristo de la Expiración de Córdoba, Jesús del Rescate de Granada, la Soledad de Málaga, la Piedad de Jerez, el Jesús Nazareno de Priego de Córdoba, Consolación de Carrión de los Céspedes (Sevilla) y la Esperanza de Triana de Sevilla, motivo del cupón del Viernes Santo.