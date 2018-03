El PP de Marratxí critica la falta de encendido del alumbrado público en el municipio

28/03/2018 - 11:15

El PP de Marratxí ha criticado que el Ayuntamiento "sigue sin solucionar la falta de encendido del alumbrado público" del municipio, tras "más de dos meses de quejas políticas y ciudadanas".

PALMA DE MALLORCA, 28 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Municipal Popular, Xisco Ferrà, ha incidido en que "el equipo de gobierno no es consciente de los problemas de seguridad que se generan", según un comunicado.

Además, ha criticado "duramente" que "la actitud del alcalde parece provocativa puesto que no se entiende que, pese a estar avisado, siga de brazos cruzados". En este sentido, ha añadido que "hasta que no pase algo muy grave no reaccionará".

Desde el PP han asegurado que, por la "dejadez" del Consistorio, los vecinos de Marratxí "se sienten inseguros" porque "las farolas no están encendidas".

Finalmente, han destacado que se ha elevado esta problemática al pleno municipal porque "afecta a todos por igual, poniendo en riesgo tanto la seguridad ciudadana como la vial".