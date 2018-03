La FSA amenaza con una "rebelión del municipalismo" si Montoro no aclara a los Ayuntamientos el gasto del superávit

28/03/2018 - 11:11

El secretario de Política Municipal de la FSA-PSOE, Iván Fernández, ha exigido este miércoles al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro si permite o no a los Ayuntamientos gastar "esos cerca de 100 millones de superávit de 2017 del que disponen en Asturias" porque de no aclararse esta cuestión llamarán a una "rebelión del municipalismo".

OVIEDO, 28 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa Fernández ha indicado que los consistorios del Principado cuentan con un remanente de unos 400 o 500 millones de euros, pero lo único que piden es poder gastar el superávit tal y como comprometió Cristóbal Montoro.

"Pedimos transparencia para aclarar la promesa de Montoro de hace un me porque el Real Decreto publicado el pasado sábado no lo deja claro. No puede ser que los ayuntamientos tengamos dinero en las cuentas corrientes y bancos y no revierta en las necesidades de nuestros vecinos. Es una cuestión de justicia, exigimos claridad", ha manifestado Fernández.

Iván Fernández ha insistido en que el Decreto "ni despeja ni aclara que se pueda utilizar el total del superávit" como así exigen los alcaldes socialistas de toda España y como prometió Montoro.

Por su parte el presidente de alcaldes de la FSA, José Víctor Rodríguez, ha indicado que desde hace ya siete años hay un ataque directo a la autonomía local y ha destacado que los municipios además de hacerse cargo de lo que les toca por ley tienen también que hacer frente a competencias que no les corresponden.

"Es sencillo, pedimos que el dinero que tenemos en nuestras cuentas nos lo dejen utilizar en las necesidades que tienen nuestros vecinos, sobre todo en inversiones y en un año complicado al no tener presupuestos", ha manifestado.

El secretario de Economía y Empleo de la FSA, Enrique Fernández, ha insistido en que lo que hacen es "protestar por un nuevo tomo, un nuevo juego de trileros del señor Montoro hacia los municipios". Por ello ha hecho un llamamiento a la responsabilidad ya que lo que se pide es muy simple "dejar a los ayuntamientos gastar lo ahorrado por su buena gestión".