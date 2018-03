Sindicato de Manteros afea a Carmena que dijera que se implicaría con ellos y no les invitara a la reunión del lunes

28/03/2018 - 11:10

El Sindicato de Manteros y Lateros y la Asociación Sin Papeles de Madrid han escrito una carta a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, para afearle que haya declarado que se va a implicar con el colectivo, y, después no les haya invitado a la reunión que mantuvo el pasado lunes en el Palacio de Cibeles con el cónsul de Senegal, Mouctar Belal BA, y un grupo de representantes de las asociaciones de inmigrantes senegaleses en Madrid.

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Carmena, en una reunión mantenida el pasado lunes en el Palacio de Cibeles, transmitió su deseo de que tengan "trabajo y derechos". Además, el Ayuntamiento de Madrid avanzó en un comunicado que la primera edil preparaba con los colectivos senegaleses una próxima visita a Lavapiés.

Desde el Sindicato de Manteros y Lateros y la Asociación Sin Papeles de Madrid, el lunes pasado han señalado que vieron "con sorpresa" que la regidora publicaba "unas fotos de una reunión con algunas personas senegalesas". En el texto del mensaje indicaba: "Queremos que todos los senegaleses que viven en Madrid tengan trabajo y derechos. Nos vamos a implicar muchísimo con las asociaciones para que así sea'".

"Como bien sabes, te has reunido con nosotros varias veces, Mame Mbaye era un miembro activo de nuestra asociación. Suponemos, además, que habrás leído alguna de las declaraciones que hemos hecho estos días sobre la situación de los manteros senegaleses. Nos ha sorprendido que hables de que te vas a implicar muchísimo con las asociaciones, cuando ni nos has invitado a esa reunión ni has contactado con nosotros", le han espetado a la alcaldesa.

Asimismo, este sindicato ha sostenido que cuando falleció Mame Mbaye estuvieron "desde las cinco" de la tarde en la calle del Oso esperando que les diesen noticias. "El cónsul de Senegal, con el que te has reunido el lunes, como representante de nuestra comunidad, no llegó hasta las 14 horas de la tarde del día siguiente. Sin embargo, le avisamos en reiteradas ocasiones de la situación desde primera hora de la tarde. No nos sorprende su falta de interés, es lo que nos ha demostrado durante años", han criticado.

"RACISMO SOCIAL E INSTITUCIONAL"

De todas formas, el Sindicato de Manteros le ha propuesto a la alcaldesa que si no tiene tiempo de reunirse con ellos, le plantean algunas de sus reivindicaciones como poner fin de las persecuciones a la venta ambulante, reformular la ordenanza municipal que pone multas de 200 a 300 euros a personas "que sólo intentan sobrevivir vendiendo en la manta". A su juicio, "estas multas condenan a la clandestinidad y su impago impide la regularización de las personas multadas".

Además, le solicitan a la regidora que se ponga fin del racismo institucional en el Ayuntamiento de Madrid, que tengan acceso pleno a todos los derechos a todas las personas que viven en el Estado Español, independientemente de cuál sea su lugar de origen, al mismo tiempo que han exigido protocolos "claros" para la Policía Municipal, que eviten "un uso desproporcionado de la fuerza y eviten las agresiones".

"Esperamos poder transmitirte en persona el racismo que sufrimos cada día. El racismo social y el institucional. Aprovechamos también para decirte que parte del racismo que sufrimos viene de personas que buscan soluciones para nuestras situaciones, sin siquiera preguntarnos qué soluciones se nos ocurren. Esperamos poder contarte todo en persona lo antes posible", han finalizado en la misiva.