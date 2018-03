Acuerdo entre Fiscalía y defensas por el que los integrantes de Nueva Época no entrarán en prisión

28/03/2018 - 11:25

El Ministerio Fiscal y las defensas de los ocho miembros de Nueva Época que se sentaban, hoy, en el banquillo por un delito de asociación ilícita han llegado a un acuerdo por el que el primero rebaja la petición de pena de los investigados y, por tanto, no entrarán en prisión por este delito.

La Audiencia Provincial de La Rioja ha acogido hoy la vista de previa de conformidad por unos hechos ante los que la Fiscalía pedía penas de entre cuatro años y dieciocho meses de prisión, en total 22 años y medio.

En el acuerdo estas penas se han reducido, en total, a la mitad, por lo que los investigados no entrarán en prisión al no caer en la persona de ninguno una pena superior a los dos años y, además, no tener antecedentes en el momento en el que se creó Nueva Época (hecho por el que se les acusaba de asociación ilícita).

La Fiscalía ha tenido en cuenta, además, que la asociación ya se disolvió y que los exmiembros de Nueva Época han reconocido los hechos.

Entre los investigados se encontraba ARJ, autor confeso del apuñalamiento de cinco personas en la vía pública en Lérida el 22 de septiembre del 2014. La Fiscalía pedía para él, en la causa de hoy, tres años, pero se le ha reducido a seis meses por reconocerle un trastorno que afecta a sus facultades.

