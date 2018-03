Almeida tilda de "pesadilla" la gestión de Carmena, que no cesa a Rommy Arce por miedo a una "rebelión" en Ahora Madrid

28/03/2018 - 11:31

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha calificado este miércoles de "pesadilla" la gestión de la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, quien a su parecer no cesa a la concejala de Usera y Arganzuela, Rommy Arce, tras ser citada a declarar por sus tuits sobre Lavapiés, ante la "rebelión" que eso supondría en su equipo de Gobierno.

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Así lo ha expresado Almeida durante una entrevista con Esradio recogida por Europa Press, en la que además ha indicado que la regidora madrileña "tiene el síndrome de Cibeles", porque está "recluida en su despacho". El portavoz del PP cree que Carmena se presentará como candidata a las elecciones municipales de 2019 porque "al estar en su burbuja, desconoce lo que los ciudadanos piensan de su gestión".

"Aquellas personas que votaron de buena fe a Carmena, ven que no vino a solucionar ningún desastre, sino a perpetuarse como alcaldesa, y a eso obedece no cesar a Arce, porque no podría sofocar esa rebelión que sucede ahí dentro (Ahora Madrid)", ha apuntado.

Tras la citación de Arce para declarar como investigada por el tuit en el que equiparaba la muerte del mantero senegalés Mmame Mbaye con el asesinato xenófobo de Lucrecia Pérez, Martínez-Almeida ha lamentado que ni haya sido cesada ni Carmena haya dado explicaciones al respecto. "Lo de Arce es una continuación de lo que está pasando", ha apuntado.

"UNA CONCEJALA AL USO"

Sobre Arce, José Luis Martínez-Almeida ha señalado que la concejala-presidenta de Usera y Arganzuela "desde el primer momento dejó claro que no sería una concejala al uso". "Es capaz de organizar una conferencia con un integrante de una organización terrorista palestina y pretendía organizar en Nave de Terneras un acto de apología de independentismo en Cataluña", ha recordado.

De ella ha resaltado su "ataque" a la Policía Municipal, "a cualquier atisbo de autoridad", y su "sectarismo sin límites". "El PSOE la reprobó y no ha habido consecuencias", ha incidido.

Con respecto a los disturbios de Lavapiés, el portavoz de los populares en Cibeles ha criticado que el equipo de Gobierno "secuestró" la información porque "para ellos el caldo de cultivo perfecto: inmigrante, subshariano... y la izquierda radical dijo: es el cóctel perfecto".

Asimismo ha hecho hincapié en las "órdenes estrictas" a la Policía Municipal "de que no patrullen en Lavapiés uniformados", lo que contribuye a "crear zonas sin Policía". "Carmena sigue desparecida, se ha reunido con manteros, pero no con policías que intentaron salvar la vida de los policías; visitará Lavapiés con sindicato de manteros, ¿y qué pasa con los vecinos y comerciantes que sufrieron los disturbios?", se ha preguntado.

PLENO EXTRAORDINARIO

El portavoz del PP también ha recordado que su formación ha pedido un Pleno extraordinario para que la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, explique por qué se abrió El Retiro este pasado sábado, tras dos días cerrado, cuando la caída de un árbol mató a un niño de cuatro años.

"Las explicaciones no fueron satisfactorias y como la información que se nos ha dado es incompleta, hemos pedido pleno extraordinario, para que responda por qué abrió El Retiro el sábado si estuvo cerrado dos días antes", ha indicado.

Asimismo, desde el PP quieren conocer "cómo se produjo la evacuación" del parque, ya que "parece ser que se ejecuta en una hora y esta se produjo en hora y media".