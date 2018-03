Parador de Cádiz, Boasorte y Detiqeta, entre los mejores profesionales de bodas del año según Wedding Awards

28/03/2018 - 13:28

Bodas.net, portal líder a nivel mundial en el sector de las bodas, acaba de presentar a los ganadores de la V edición de los Wedding Awards, considerados uno de los premios más reconocidos del sector nupcial. Entre ellos se encontrarían de la provincia el Parador de Cádiz, Boasorte y Detiqeta.

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Como ya viene siendo tradición, durante el primer trimestre del año el mundo de las bodas espera la celebración de los Wedding Awards, asignados por Bodas.net. El 20 de marzo el portal líder en el ámbito de las bodas ha anunciado a los mejores proveedores del sector, concretamente, el cinco por ciento del total de proveedores con un mayor número de recomendaciones positivas realizadas por los novios, han sido galardonados.

En esta edición de los Wedding Awards han participado las más de 41.000 empresas registradas en el portal y en base a las recomendaciones y opiniones de los novios que ya han disfrutado de sus servicios se les reconoce como los mejores profesionales de su categoría para el 2018.

Este galardón los distingue como negocios que ofrecen un excelente servicio a los novios y a su vez supone una gran ayuda para todas aquellas parejas que se encuentran organizando su boda y no saben por dónde empezar a escoger a sus futuros proveedores.

Los premiados son los mejores para cada una de las 18 categorías que están contempladas dentro del portal. Entre los nombres de los ganadores de este año se encuentra por ejemplo a la Hacienda Alboreá (Sevilla), Valtari (Málaga), Ayre Hotel Córdoba (Córdoba), Señorío de Tabajete (Cádiz) o Los Jardines de la Virgen (Jaén) en la categoría de Banquetes.

También incluye a Rosseblanc (Sevilla), Claudio P. Fotografía (Huelva) o La Libélula Films (Málaga) en la cateogría de Fotografía y Vídeo, a Mylola (Sevilla) o Brindis (Málaga) en Invitaciones de Boda, Lamusique (Sevilla), Alabrisa Dj's Animadores (Cádiz) o Tres Corcheas (Málaga) en la categoría Música; Bonilla Catering (Almería) para Catering, Letras para bodas MR (Sevilla) en Flores y Decoración, Naturcrea (Granada) en Animación o Sugar's Nook (Córdoba) en Tartas Nupciales, son solo algunos de los grandes profesionales premiados en Andalucía.

Muchos repiten galardón de años anteriores, pero también los hay que se estrenan en esta quinta edición y reciben el premio por primera vez, como Al-Yamanah (Sevilla) en la categoría de Banquetes, Always (Málaga) en Flores y Decoración, Sientomariposas The Wedding Planner (Cádiz) en la categoría de Organización, Las Cumbres (Huelva) en Flores y Decoración o Julio C. Fotógrafos (Almería) en Fotógrafos.

En total, 69 profesionales de Cádiz han sido galardonados y podrán lucir el distintivo que les acredita como ganadores del Wedding Award 2018 en sus escaparates, tanto en el propio establecimiento, como en el escaparate online que tienen dentro del portal Bodas.net donde además también se muestran las opiniones realizadas por las parejas. La cifra de ganadores totales de todo el país ha vuelto a aumentar un año más debido al incremento de proveedores registrados en el portal.

"Este reconocimiento tiene un gran valor para las empresas y forma parte de nuestro compromiso con las parejas de ayudarles a organizar su boda con las garantías de éxito que buscan. Al ser unos premios que asignan los clientes que ya han disfrutado de los servicios de los proveedores es de gran ayuda para futuras parejas que buscan identificar a los mejores profesionales del sector. De igual manera, para las empresas supone un fuerte impulso de sus negocios", comenta Nina Pérez CEO de Bodas.net.

"Los proveedores son piezas clave en toda la organización de la boda, y ayudan a las parejas a hacer del día más importante de sus vidas un recuerdo inolvidable", ha añadido.