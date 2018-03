The Libertines, el grupo liderado por Pete Doherty, harán su única parada en España en el Conexión Valladolid

28/03/2018 - 13:32

El grupo británico The Libertines, liderado por el músico Pete Doherty, será el cabeza de cartel internacional del festival Conexión Valladolid, que se celebrará los días 15 y 16 de junio en el recinto de la Antigua Hípica Militar.

VALLADOLID, 28 (EUROPA PRESS)

Según ha informado la organización del festival a través de Twitter (@conexionVa), The Libertines tendrá en la capital vallisoletana su única fecha en España este verano.

El Festival al aire libre, en el que ya se confirmó la presenciade Bunbury, Inmaculate Fools, La M.O.D.A, Corizonas, Vinila Von Bismark y Carlos Sadness, se celebrará en el recinto de la Antigua Hípica Militar los próximos 15 y 16 de junio.

Esta banda de rock británico, liderada por Pete Doherty y Carl Bârat junto con John Hasall y Gary Powell nació a finales de los años 90 en Inglaterra y sus primeros éxitos llegaron ya en el nuevo Milenio con sus actuaciones como teloneros de The Strokes y The Vines.

En 2002 salió a la luz su primer disco, 'Up the Bracket', marcado, según señalan fuentes de la organización, por un estilo musical garage y post-punk revival que supuso un "terremoto" en el pop-rock británico. Poco después llegó su segundo trabajo antes de una separación en 2005 y un parón en la creación hasta su tercer LP en 2015, 'Anthems for Doomed Youth'.

Mientras tanto, Doherty trabajó al frente de un nuevo proyecto, 'The Babyshambles' y saltó a los titulares de la prensa británica y mundial tanto por sus problemas con las drogas como por su relación con la 'top model' Kate Moss.

Actualmente, la banda prepara el que será su último trabajo, que saldrá a la luz a lo largo de este año 2018.

Este festival, en el que el Ayuntamiento de Valladolid colabora con la cesión de la parcela, será el primero que se celebre en el recinto municipal del Pinar de Antequera y llega, según ha confirmado la organización, "con toda la fuerza y lo hace para quedarse".

El evento se celebrará en un espacio reformado, dentro de un entorno natural, que estará preparado para la acampada y el disfrute de todos sus asistentes. Además la música conectará con el centro de la ciudad, donde también se programarán actuaciones de grupos relevantes del panorama musical tanto nacional como local.

De este modo se suma a la corriente musical del país y pone el foco de atención en Valladolid, cuna de numerosos grupos y artistas reconocidos a nivel nacional.

Los puntos de venta oficiales de las entradas son www.conexionvaladolid.es y www.wegow.com, donde todavía se pueden adquirir los abonos a precio reducido hasta agotar existencias.