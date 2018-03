Podemos exige explicaciones a PSPV y Compromís sobre la financiación y advierte de la afección al Botànic

28/03/2018 - 13:37

El secretario general de Podemos en la Comunitat Valenciana, Antonio Estañ, ha asegurado este miércoles que pedirán explicaciones al PSPV y Compromís tras conocer la investigación judicial sobre una presunta financiación ilegal del PSPV y el Bloc durante la campaña electoral de 2007, y ha señalado que, de confirmarse "pone en riesgo la legitimidad de determinados partidos" a la hora de mantener el discurso del Botànic y "pone en riesgo los avances conseguidos".

VALÈNCIA, 28 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los medios, Estañ ha resaltado que "un aspecto básico del Botànic, que consiguió comenzar una época de cambio en la Comunitat Valenciana, tenía que ver con la regeneración democrática, con no repetir y hacer las mismas prácticas que el PP" y, por tanto, van a estar "exigiendo explicaciones para dar algo de luz sobre las informaciones" aparecidas en prensa.

Preguntado sobre el ámbito en el que pedirán esas explicaciones, ha indicado que, por una parte, se pueden pedir en sede judicial y están "viendo la fórmula" y por otra, en sede parlamentaria, además de la comisión de seguimiento del propio pacto del Botànic. Según ha dicho, aún es pronto para decir si pedirán personarse en la causa y ha incidido que esas son las dos esferas en las que pueden trabajar.

Estañ ha explicado que no ha hablado con dirigentes del PSPV o Compromís porque antes querían tener más información "sobre cuáles eran los casos concretos". "No es la misma responsabilidad por lo que estamos viendo que tendría que ver con el PSPV que con la actuación del Bloc, ya que algunos casos tienen que ver con Egevasa, tenemos que analizarlo, ya que parece en algunos casos algo contradictorio, se está hablando de pagar una campaña que iría en contra del PP", ha dicho, por lo que no quieren tener contactos previos hasta tener clara toda la información.